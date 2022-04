Galicia, “en el pelotón de cabeza” del vehículo autónomo

Nuestra comunidad puede presumir de un “ecosistema fantástico” que la sitúa en la punta de lanza de la conectividad y el coche autónomo. El foro “A Galicia que funciona”, organizado por FARO y la Universidad de Vigo, abordó ayer los últimos avances aportados por la industria, la universidad y los centros tecnológicos, además de fijar los retos de la nueva movilidad. La charla contó como ponentes con Felipe Gil Castiñeira, investigador del centro atlanTTic de la UVigo y responsable del Laboratorio 5G; Antonio Eduardo Fernández Barciela, responsable de Telecomunicaciones e Innovación IT de Stellantis Iberia, además de WG5 chair de la Asociación de Automoción 5G (5GAA); y Francisco Sánchez Pons, director de Electrónica y Movilidad Inteligente del CTAG.

Los vehículos actuales ya incluyen sistemas ADAS de asistencia a la conducción que advierten de obstáculos en la calzada o balizas con un sistema de geolocalización conectadas con la DGT. Más allá de estas tecnologías y de las experiencias piloto con coches autónomos, el moderador de la sesión, Miguel Álvarez Iglesias, responsable de Innovación y Negocios de atlanTTIc, preguntó a los ponentes por el estado tecnológico actual.

“La conectividad es muy relevante, pero también se ven afectados los modelos de negocio y la manera de entender las cosas. Es un reto mayúsculo y global a nivel tecnológico que requiere una aproximación holística y nosotros, desde Stellantis, apoyamos las alianzas”, destacó Antonio Eduardo Fernández Barciela, exalumno de la escuela viguesa de Telecomunicación, donde se celebró la mesa redonda.

“Hoy en día, todos los vehículos disponen de sistemas de ayuda a la conducción que suponen una base muy sólida para el siguiente paso hacia la automatización. En estos momentos, todas las marcas ofrecen el nivel 2, de control longitudinal y lateral del vehículo. Hay muy pocas soluciones de nivel 3, en el que no es necesario mirar a la carretera en todo momento, y algunas experiencias piloto con un mayor grado de automatización. Pero estamos fundamentalmente en los inicios”, apuntó Francisco Sánchez Pons.

Felipe Gil Castiñeira Investigador de atlanTTic y profesor de Telecomunicación “Apoiamos coa investigación máis punteira e coa formación”

Miguel Álvarez Iglesias Responsable de Innovación y Negocios de atlanTTic “En Galicia contamos con el talento, la capacidad y el know-how”

Antonio E. Fernández Barciela Responsable de Telecomunicaciones y líder de Innovación IT de Stellantis “Si no somos capaces de generar confianza, la gente no usará el coche autónomo”

Francisco Sánchez Pons Director de Electrónica y Movilidad Inteligente del CTAG “Es un tema multisectorial y el gran reto es trabajar en conjunto”

“Dende a Universidade o que intentamos é ir sempre máis alá, a puntos posteriores, e en Vigo estamos explorando como aplicar as tecnoloxías 5G nestes casos de uso. Moitos avances relacionados co vehículo autónomo saíron de universidades como Stanford e Carnegie Mellon e serviron de impulso para aliñar a todo mundo detrás do mesmo obxectivo. Nós estamos lonxe dos seus recursos económicos, pero o noso obxectivo é o mesmo, coller as cousas máis novedosas e intentar demostrar que son viables para que se acaben implantando tanto nos centros tecnolóxicos como nos fabricantes e por todos os actores do noso entorno. Xa somos bastante afortunados co entorno que temos e podemos estar moi contentos das experiencias con CTAG e Stellantis, pero aínda poderiamos estar máis na punta de lanza”, destacó Felipe Gil.

A pesar de ser el entorno “más complicado”, la automoción es el sector relacionado con la movilidad que más interés y esfuerzos concita en torno a la automatización. “Fundamentalmente, por la seguridad. Pero hay que avanzar de manera progresiva. Desde entornos más sencillos, como autopistas o aparcamientos, a los más complejos, tanto ciudades como entornos rurales, donde la conectividad será absolutamente imprescindible”, apuntó Sánchez Pons.

Aunque Galicia no disponga de los recursos de otras zonas geográficas, sí cuenta con “talento, capacidad y know-how”, señaló Álvarez Iglesias para iniciar un segundo bloque dedicado a los proyectos actuales de las tres instituciones, así como a las fortalezas de nuestra comunidad y la posición que ocupa en el ámbito nacional e internacional.

“En Stellantis intentamos especializarnos, para no repetir las mismas actividades en todas las plantas, y diferenciarnos. La conectividad ya se utiliza de manera somera, fundamentalmente asociada a la descarga de cartografía. Pero en el coche autónomos, si los sensores son los ojos, aportará los oídos. Mejorará la percepción y superará las limitaciones de los sensores embarcados, con el superpoder de atravesar las paredes. Estudiamos cómo la conectividad puede servir a las diferentes fases de la automatización”, explicó Fernández Barciela.

El objetivo del CTAG es “dar apoyo a la industria” y la movilidad conectada y autónoma es una de sus líneas desde hace años: “A corto plazo, trabajamos con sistemas ADAS de próxima generación y en el desarrollo y validación de las primeras soluciones de automatización. Y a nivel de investigación, contamos con proyectos cooperativos en el ámbito europeo para anticiparnos a las necesidades que vendrán en el futuro y lograr una conducción autónoma más segura y robusta en entornos complejos. Y también desarrollamos proyectos propios como el shuttle conectado”.

“La Universidad va un paso por delante, probando las tecnologías que pueden ser interesantes para las empresas” Pablo Díaz - Alumno del máster de Ingeniería de Telecomunicación

“Es un orgullo para Galicia tener un equipo que trabaja desde aquí para todo el grupo Stellantis y poder contribuir a su estrategia con estos avances”, añadió Sánchez Pons, que recordó la experiencia piloto desarrollada en colaboración con el CTAG por las calles de Vigo en 2019 y la unidad mixta que desde 2014 diseña cómo debe ser el puesto de conducción y cómo mejorar la experiencia del usuario.

“Galicia es puntera en España. Tenemos a uno de los principales fabricantes a nivel mundial y el mérito de personas como Antonio. No se trata de inventarlo todo, sino de estar en el pelotón de cabeza, y lo estamos haciendo. En el CTAG trabajan ahora mismo mil personas, la mitad de ellas en este ámbito. Es algo que no hay en otras zonas de España. Y además contamos con una universidad puntera con la que colaboramos muy intensamente , con una Escuela de Telecomunicación fantástica y el centro atlanTTic. Y todas estas sinergias crean un ecosistema fantástico”, subrayó Sánchez Pons.

Un ejemplo de esta colaboración es el proyecto Facendo 4.0, liderado por Stellantis y en el que participan la UVigo, CTAG, Aimen y Gradiant. “Traballamos en diferentes aspectos do Network Slicing, unha tecnoloxía que permite usar a rede 5G como unha única autopista con diferentes carrís especializados en distintos tráficos. Investigamos como cada un deles pode ofrecer servicios a ese vehículo conectado, como optimizalos ou como van funcionar cando se cambie de país e operadora ou se perda a cobertura. E tamén temos outros proxectos relacionados coa sensorización e o procesado deses datos e incluso a combinación cos que recolle a propia infraestructura”, explicó Felipe Gil.

“Mi investigación está relacionada con IoT y tecnologías 5G, conceptos que se pueden aplicar al coche autónomo” Juan López - Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

“El 5G es un elemento rupturista, por eso no hubo tantos proyectos de I+D con las generaciones anteriores. Y una muestra es la asociación 5GAA, que agrupa a más de un centenar de empresas, tanto fabricantes como del sector de la telecomunicación. Esta aproximación también somos capaces de hacerla en Galicia, porque tenemos la parte de construcción, los proveedores de tecnología como el CTAG, la Universidad de Vigo y Gradiant. Tenemos que especializarnos y colaborar en una visión de conjunto”, abogó Fernández Barciela.

Los ponentes también pusieron sobre la mesa los retos a superar para que el coche autónomo acabe siendo una realidad. “Es un tema multisectorial. No solo afecta a la industria de la automoción, sino que hay que tener en cuenta las administraciones, las infraestructuras, las telecomunicaciones, los servicios... Todos deben trabajar en conjunto con sus ritmos y velocidades. Ése es el gran reto”, resumió Sánchez Pons.

El directivo del CTAG completó la lista con el necesario cambio legislativo, que deberá tener en cuenta aspectos como la ciberseguridad, el desarrollo de experiencias piloto para que el público “entienda los beneficios de la conducción autónoma”, la convivencia con los vehículos convencionales, la conducción híbrida, el coste razonable de las tecnologías que se implanten en los coches, o los sistemas de validación virtuales y en entornos cerrados, un ámbito en el que Galicia “tiene alguna iniciativa para ser pionera”.

“A complexidade está nos detalles. Que pasa cando non hai conectividade ou é mala? Tecnoloxicamente estamos nun punto moi avanzado, pero aínda falta afinar todos estes pasos que permiten evolucionar e integrar o mundo actual co mundo conectado. Hai uns días, a Policía de San Francisco detivo a un coche sen conductor que foi capaz de detectar que tiña que parar e facelo nun sitio seguro. Era algo que estaba contemplado”, puso como ejemplo Felipe Gil.

“Y otra de las claves es la parte del negocio. ¿Estamos dispuestos a pagar por el beneficio? La incertidumbre es enorme. La conectividad es un gasto continuo, ¿cómo se repercute en el precio de compra? Si es un modelo de renting sería como pagar internet en casa. Son elementos que dificultan mucho el modelo de negocio. Y también hay que tener en cuenta la confianza. No hace mucho me quedé encerrado en uno de los ascensores del Vigo Vertical. No tuve miedo porque es un paradigma demostrado, hay un sistema de seguridad. No es suficiente con que el coche conduzca solo, tengo que confiar en esa máquina. Si no somos capaces de generar esa confianza, la gente no los usará”, advirtió Fernández Barciela.

¿Y cuál es el camino a seguir desde Galicia? “Tenemos que continuar en la línea de la cooperación. Es clave. Hay que seguir fomentando las experiencias piloto para ensayar soluciones y también la formación. Si queremos seguir siendo fuertes, necesitamos profesionales especializados en los nuevos paradigmas tecnológicos. Hay que crear carreras y másteres especializados”, demandó Sánchez Pons.

“Dende a UVigo apoiamos coa investigación máis punteira en coordinación cos axentes que están levando a tecnoloxía ó mercado. Dende logo hai colaboración e tamén ambición. Non nos limitemos. E respecto á formación, estamos sendo bastante activos. Xa temos un máster en Ciberseguridade, en breve contaremos co de Vehículo Autónomo, e tamén con titulacións sobre intelixencia artificial. Intentamor ir cos tempos”, señaló Felipe Gil.

“El vehículo autónomo es algo que va a pasar en esta década, más hacia la segunda mitad. No pasaremos del blanco al negro, sino que será un proceso de adaptación”, adelantó Fernández Barciela. “Y hay dos cosas fundamentales. Trabajar conjuntamente como ya hacemos y el acompañamiento de las administraciones. Hemos tenido muchísima suerte y aquí hemos tenido el apoyo del Concello de Vigo, de la Xunta y de la DGT en diferentes iniciativas. Cerrar un carril de autopista no es fácil en otros países. Este acompañamiento local, autonómico y nacional es vital”, concluyó.