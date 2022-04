Fernández: “La decisión de no pagar al CGE fue colectiva”

El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, ejercita su derecho de rectificación:

“La decisión de dejar de abonar las aportaciones al Consejo General de Enfermería (CGE) no fue tomada por el Presidente Carlos Fernández Gómez sino que fue una decisión colectiva, como consta en la asamblea general ordinario del COEPO de 30 de diciembre de 2010 en la que se aprobó el acuerdo de ratificar la negativa a atender los requerimientos de Pago de las aportaciones al CGE, acta que aparece firmada, entre otros, por el denunciante José Faustino Portela Sanmartín, decisión ratificada en las juntas de Gobierno del COEPO de 30 de diciembre de 2014, 30 de diciembre de 2015 y 28 de octubre de 2016 también firmadas por el denunciante José Faustino Portela Sanmartín, hasta que se decide iniciar los pagos mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de agosto de 2017, decisión de pago que tuvo continuidad en las Juntas de 30 de noviembre de 2017 y 30 de marzo de 2018, también firmadas por el denunciante José Faustino Portela Sanmartín.

La conflictividad existente con el CGE no se produce exclusivamente con el COEPO sino que se mantiene, desde hace décadas, con varios Colegios de Enfermería de España, como los de Badajoz, Barcelona, Girona, Lleida, Teruel, Valencia, Castellón, Alicante Madrid y más recientemente Valladolid, que iniciaron una auténtica rebelión que cristalizó en el impago de aportaciones al CGE de todos esos Colegios.

Esa rebeldía se produjo porque debido al desarrollo del proceso autonómico se crearon los Consejos Autonómicos de Enfermería lo que supuso una reducción de las competencias del CGE a funciones meramente representativas a nivel estatal, por lo que los Colegios críticos consideraron que no era aceptable mantener las aportaciones, que llegaban incluso al 50% de la cuota de cada colegiado, lo que dificultaba la financiación de los servicios (formación, asesoría jurídica, seguros, etc.) que los Colegios prestaban a sus colegiados.

Además existían y existen serias dudas sobre el destino que el CGE da a esos fondos y, de hecho, el anterior Presidente durante 36 años del CGE Máximo González Jurado dimitió de manera sorpresiva en octubre de 2017 después de haber sido llamado a declarar por la Fiscalía de delitos económicos de Madrid, y el actual presidente Florentino Pérez Raya, mano derecho del anterior mandatario, está siendo investigado por delitos económicos por el Juzgado de Instrucción n° 31 de Madrid y la UCO de la Guardia Civil, según se ha publicado en medios de comunicación.

Las negociaciones con el CGE de los Colegios críticos para el pago de la deuda tuvieron resultados diversos, desde la condonación total de la deuda obtenida por el Colegio de Barcelona hasta la quita sustancial acordada con los Colegios de la Comunidad Autónoma de Valencia o la compensación parcial con las cantidades, conocidas como retrocesiones, que el CGE debe abonar a los Consejos Autonómicas de Enfermería o instituciones asimiladas.

Con su actuación el COPEO consiguió evitar el pago de las aportaciones de 1998 a 2003, cifrada en más de 2 millones de euros, y la negociación que se estaba llevando a cabo para el abono de la deuda subsistente se encontraba muy avanzada, manejándose una cita total a abonar en plazos de unos 4 millones de euros, negociación que se frustró como consecuencia del nombramiento de administradores judiciales en el COEPO.

Los fondos de las aportaciones no abonadas al CGE fueron utilizados por la Junta de Gobierno del COEPO para proporcionar a los colegiados de la provincia de Pontevedra de unos servicios entre los más amplios y de mayor calidad de toda España.

Así, desde 1998 los colegiados no pagaban los cursos de formación, unos 20 cursos por año, y la preparación de oposiciones y asistencia a jornadas y congresos estaba subvencionada; desde que se acordó la administración judicial no se programan cursos y no se conceden subvenciones. Desde 1998 los colegiados tenían asesoramiento y defensa jurídica gratuita completa para asuntos tanto profesionales como personales, así como para sus familiares directos con un coste mínimo, y asesoramiento fiscal y elaboración de la declaración de la renta gratuita para los colegiados y sus familias directos; desde que se acordó la administración judicial ese servicio no existe”.