Arranca la semana grande de colosos del mar en Vigo

Fuentes portuarias confirmaron ayer que los megacruceros Voyager of the Seas y AidaPerla, que en principio no tenían en su hoja de ruta visitar Vigo, atracarán hoy y mañana respectivamente con varios miles de pasajeros cada uno. Esto convierte a la presente semana en la más importante del año de esta actividad, con siete escalas que se completan con los atraques simultáneos de Ventura y Sky Princess el jueves; Amera (en escala inaugural), y Celebrity Silhouete el sábado, y MSC Preziosa, el domingo.

El tráfico de cruceros retoma la normalidad... dos años después El que ayer atracó en el muelle de Comercio lo hizo sin pasajeros. Se trata del World Navigator, nave gemela de los World Voyager y World Explorer, que al igual que el Navigator eligieron Vigo en su momento a la espera de retomar sus programaciones suspendidas temporalmente debido a la pandemia, que indirectamente continúa afectando al sector aún hoy, al sentirse mucha gente reacia a embarcarse. Y diecisiete meses después... atraca un crucero en Vigo El World Navigator, cuya consignación corre a cargo de Consiflet, permanecerá amarrado en Vigo varias semanas, teniendo previsto reanudar su programación entre mayo y junio con un circuito de cruceros dirigidos al mercado internacional a puertos del norte de Europa, así como a parajes del mar Ártico y del archipiélago de las islas Svalbard.