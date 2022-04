“Estaba alterada, ofuscada... había que bajar esa tensión”

Su misión en las películas es clara: proporcionar un avión, un coche y un maletín con dinero a petición del secuestrador para que pueda escapar. En la vida real también tratan con delincuentes, pero, en los últimos años, sus intervenciones en delitos con rehenes han ido girando hacia episodios relacionadas con la salud mental o con riesgo para la propia vida: hablamos de los negociadores.

En la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela existe un equipo de cuatro agentes especializados en este complejo tratamiento que requiere tanto de habilidades sociales como de paciencia para desenmarañar el pensamiento altivo y en muchas ocasiones nervioso de los denunciados. La última de sus asistencias tuvo lugar el pasado 13 de marzo, en una vivienda de la calle Fragoso.

Una mujer, paciente psiquiátrica, tenía retenida a punta de cuchillo a su madre en su domicilio. La espectacularidad de la intervención se materializó, primero, en la necesidad de colocar un colchón antisuicidios en la calle y segundo, en la necesidad de llamar a los negociadores para hacer entrar en razón a la hija. “Una persona con problemas psiquiátricos es muy vacilante. En este caso, estaba como en la cresta, en el momento más nervioso. Tenía a su madre retenida y estaba alterada, ofuscada... En estos casos lo principal y primero es rebajar esta tensión. Hablando con ella, que explique cómo llegó a esas circunstancias. Poco a poco esta tensión fue bajando, se controló a la mujer y ya no fue necesario acceder a la fuerza. La propia madre gestionó unas llaves de la casa y solventar el problema”, explica el negociador de la Comisaría, que acude siempre con un segundo compañero a estas asistencias.

Cuentan que durante este año han tenido que intervenir en dos episodios, ambos relacionados con brotes psiquiátricos o intentos de autolisis, tipología que destacan como en aumento. “Nosotros no llegamos a intervenir en todos los casos que se den con esta causística, que cada vez es mayor. Los Zetas (patrullas) tienen que hacer frente a diario con estos problemas. En muchos casos, ellos son capaces de controlarlos, nosotros solo actuamos en casos graves o complejos”, amplían los agentes.

Para determinar a qué casos asistir, cuentan con un equipo táctico. “Es el que valora nuestra intervención. Si la negociación está avanzando, si el resultado es coherente con lo esperado.... Si no hay respuesta por parte de la persona, los agentes tendrían que actuar por la fuerza”, cuentan los negociadores.

Si bien cada intervención tiene su peculiaridad, el modus operandi y los requisitos de actuación sí son estables. “Se trata de una actuación que puede surgirte en cualquier momento. Tenemos que estar siempre dispuestos por ejemplo cuando haya rehenes, cuando corra peligro la propia vida, en casos de amenaza por ejemplo hacer volar un edificio con bombonas de gas... Son intervenciones que se valoran por parte de la sala CIMACC del 091 que gestiona Seguridad Ciudadana”, cuentan los responsables vigueses.

“Son intervenciones largas a las que siempre llegas en el momento álgido”

Para que su actuación sea efectiva, es indispensable la propia disposición del denunciado. “Llegamos siempre en el momento álgido. Lo fundamental pasa por rebajar la tensión, realizar como una ventilación emocional, hablar con él pero que sea él quien más se exprese, saber el qué le ha llevado a esa situación y hacerle ver que no es la fórmula correcta”, añaden.

Su participación en estos episodios, reconocen, requiere de una gran precisión y mesura. “Sabes de primeras que no van a ser intervenciones rápidas, en el 99% de los casos al menos no lo son. La persona ha tenido mucho tiempo para calentarse y tienes que rebajar todo este nerviosismo, generar un diálogo que no siempre es fácil”, concretan los negociadores.

La idea inicial de esta figura surgió tras el aluvión de atracos a bancos surgidos décadas atrás, si bien ahora son los brotes psiquiátricos o intentos de suicidios los que centran sus intervenciones. “Recibimos de forma anual una formación muy actualizada y enfocada a técnicas que se desarrollan en países como Alemania, Suiza, Francia... La idea es que cada comisaría cuente con un equipo propio. Ahora nosotros también nos desplazamos a otros puntos como Vilagarcía, pero por cercanía debería haber uno en cada puesto”, concluyen los agentes.