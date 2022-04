El "nuevo" Casco Vello de Vigo: 1.130 obras y 23 millones

Un total de 1.130 actuaciones y 23 millones de euros. Son las cifras globales que radiografían los trabajos de reforma realizados en los últimos años con ayudas procedentes del Concello, el Gobierno de España y la Xunta destinadas al área de rehabilitación integral (ARI) del Casco Vello, la primera en declararse: fue en 1997. Más del 90% de las intervenciones se corresponden con viviendas, el resto, con elementos comunes en las edificaciones que permitieron su regeneración. “La rehabilitación es una pieza clave de la recuperación del Casco Vello”, destaca el alcalde olívico, Abel Caballero.

Fuentes municipales concretan que, de los 23 millones, 19 fueron gastos subvencionables, para los que se concedieron ayudas por un importe que ascendió a 6,71 millones de euros. El Gobierno central financió la mayor parte: el 65%. “Todas las ayudas han sido tramitadas, supervisadas y pagadas por el Concello de Vigo con el apoyo de la Oficina de Rehabilitación del Concello de Vigo. La ayuda media por actuación fue de 5.938 euros”, apostillan antes de destacar que mañana termina el plazo para solicitar subvenciones a la rehabilitación de edificios y viviendas en las cuatro primeras ARI declaradas –Casco Vello (fase 16), Barrio Histórico de Bouzas (fase 11), Santa Clara (fase 3) y Bueu-Moaña (fase 3)–. Se encuadran en la tercera convocatoria.

En el número 9 de la calle Eduardo Chao –que se corresponde con el 6 de San Vicente–, se encuentra una de las tantas actuaciones que se benefician de este tipo de ayudas. Se prevé la rehabilitación del inmueble con adición de una planta para dar luz a 11 viviendas, dos locales comerciales y trasteros. La propiedad es de Casa Gaby Import & Export, que desembolsa más de 470.000 euros para rejuvenecer este edificio, que goza de protección estructural. La superficie a edificar supera los 1.070 metros cuadrados. “La licencia fue otorgada el 21 de enero de 2020 tras reiteradas órdenes de ejecución”, detallan fuentes del Concello.

En Abeleira Menéndez, 2, al lado de Porta do Sol, se yergue un edificio protegido propiedad de la Diócesis de Tui-Vigo, que ha pedido ayudas enmarcadas en las ARI para financiar su reforma integral: presentó un proyecto en 2021 que no cumplía los requisitos. Justo a su lado, se levanta el inmueble que daba cobijo a la histórica peletería El Revendible, que pertenece a Kabak Inversiones, del Interatlantic Fish, grupo vigués especializado en compraventa de pescado que también firma la recuperación del Pazo da Oliva o el número 12 de Areal para crear oficinas. La licencia de rehabilitación aún no está concedida. El 5 de abril, el gobierno local dio permiso para efectuar las actuaciones arqueológicas, intervención que cuenta con un presupuesto de 1.360 euros. La finalidad es alumbrar viviendas para introducir en el mercado del alquiler. Próximos a estos inmuebles, ya se recupera la imagen de los edificios situados en el número 1 de la Praza de Argüelles y el 7 de Elduayen. Enfrente de ambos bloques, fue reformado hace más de cinco años un inmueble firmado por Jenaro de la Fuente.

Este conjunto de actuaciones financiadas por particulares y administraciones públicas –sin olvidarse del Consorcio Casco Vello de Vigo o del programa de edificación forzosa del Concello– contribuye a la revitalización del Casco Vello, que, con el paso de los años, va curando las heridas provocadas por la falta de cuidado o el abandono. El barrio histórico, beneficiado por la alegría que reporta el sector hostelero, comenzó a latir con más fuerza en la segunda década del siglo actual. En 2011, abrió sus puertas la pinacoteca Fernández del Riego, en Abeleira Menéndez. Cuatro años después, fue el turno del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, la oficina judicial que tiene entre sus cometidos ejecutar los desalojos y realizar notificaciones a domicilio, en la calle San Sebastián, a la que se sumó el juzgado de refuerzo de cláusulas suelo. Se prevé que el edificio acoja el Registro Civil una vez se ponga a rodar la nueva Ciudad de la Justicia, lo que incrementará notablemente el tránsito de personas en la zona: el servicio facilita fes de vida o certificados de defunciones y acoge la celebración de bodas civiles.

En enero de 2020, la Diputación inauguró su hogar en Vigo en la calle Eduardo Chao, y, a unos pasos, se está construyendo el centro de inserción laboral del Concello. Para adecentar la Praza da Igrexa, el gobierno local lanzó un concurso centrado en reformar los edificios en ruinas situados frente a la Colegiata, que darán paso a un complejo con bajo y dos plantas entregado a la ciudadanía: albergará reuniones, exposiciones o representaciones teatrales. También entran en esta lista el renovado mercado da Pedra, que goza de una nueva vida desde finales de 2021, y la reforma del Pazo da Oliva, una joya arquitectónica en pleno corazón del Casco Vello que, según las últimas informaciones avanzadas por los responsables de la actuación, derivará en un complejo con uso social y hostelero en sus casi 5.000 metros cuadrados.

Pegados al mar, en la Praza do Berbés, saludan a la ría la nueva sede de la Universidad de Vigo –que, desde su apertura en mayo de 2021, hace olvidar las casas en ruinas que ocupaban el solar antaño– y el albergue de peregrinos de la Xunta, en marcha desde el pasado mes de junio. En este mismo enclave, el Concello expropiará edificios y parcelas en Peñasco, Poboadores y Praza da Ribeira do Berbés, propiedades que pertenecen a particulares, para crear una plaza elevada con mirador y espacios sociales. Habilitará un ascensor para conectar la parte baja Poboadores y Peñasco. A unos metros, la entidad de la Praza do Rei mejoró el inmueble que da cobijo al Instituto de Estudios Vigueses y el que acoge los servicios de la Oficina Municipal de Distrito do Casco Vello.

Entre los proyectos más esperados, están la recuperación del Barrio do Cura, que presumirá de más de 260 nuevas viviendas, comercio, zonas verdes, parques, plazas y movilidad mecánica e incluirá duplicar la longitud del Paseo de Alfonso; y el lifting de La Panificadora, por el que espera la ciudad desde hace más de 40 años. Otra intervención clave es la peatonalización de Porta do Sol, nexo entre el Casco Vello alto y el bajo, que está a punto de finalizar para convertirse en la gran plaza de referencia para la ciudad.

“Lifting” para rejuvenecer 300 inmuebles

Casi 3,8 millones de euros servirán para reformar más de 300 viviendas repartidas por toda la urbe. Son las cifras que resumen la aplicación más reciente en la ciudad del Plan de Vivienda para Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural, cuyos convenios se firmaron el pasado 1 de diciembre. Las ayudas previstas se dedican a sufragar el lavado de cara a propiedades de los años 50, 60 y 70 que se ubican en alguna de las ocho áreas de rehabilitación integral (ARI) del municipio olívico: Casco Vello, Bouzas, Santa Clara, las calles Bueu y Moaña –en el barrio de Coia–, Beiramar, Espiñeiro-Teis, San Pablo y San Roque.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es la entidad que encabeza la aportación, que asciende a 3.795.864 euros: desembolsa 1.650.230 euros, un 43,48% del total. En la segunda posición, están los particulares, que sacan de sus bolsillos 1.246.180 euros, el 32,83%. El Concello pone 473.034 euros, el 12,46%. La Xunta de Galicia participa con 426.420 euros, el 11,23%. El Ayuntamiento convoca y tramita las ayudas, a las que pueden optar tanto propietarios individuales como comunidades de viviendas y edificios. Está abierto el plazo de solicitud hasta el 2 de mayo. La subvención máxima general que puede percibir cada propietario asciende a 24.000 euros por vivienda, sin que pueda superar el 50% del presupuesto de la actuación.