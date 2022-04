La Policía Local salva a un niño que iba a cruzar Avenida de Madrid descalzo y solo

Durante el mediodía de este jueves, una pareja de agentes de la Policía Local de Vigo vio algo inusual en el entorno de la Avenida de Madrid. Dejando atrás el Seminario Maior San Xosé y yendo dirección Praza de España, observaron cómo un niño muy joven salía corriendo de una de las calles adyacentes a una de las avenidas más grandes de la ciudad. Además, el joven parecía ir solo y, sin lugar a dudas, corría descalzo. Cuando el menor vio que la patrulla se detenía al verlo, no cesó su camino y siguió corriendo por la concurrida avenida, cada vez más cerca de la entrada de la autovía A-55.

Al ver que el menor no reaccionaba como los agentes esperaban, estos decidieron realizar un cambio de sentido y comenzar a alertar a los vehículos circulantes del riesgo de atropello en el entorno del Seminario. A unos metros del menor, los agentes comenzaron a llamarlo a viva voz y, viendo que no respondía, decidieron bajarse del coche y correr tras él. Mientras no conseguían alcanzarle, ambos agentes seguían alertando con aspavientos a los demás conductores para que aminorasen la velocidad y circulasen solamente por el carril central de la vía: “Era la manera de alejar el peligro de ser atropellado”, explican fuentes policiales. Finalmente, los agentes consiguieron interceptarlo a apenas unos metros del Seminario, pero en la acera opuesta.

En una primera interlocución con el menor, los agentes son conscientes, así lo reflejan sus diligencias, de que tiene ciertos “problemas comunicativos”. De hecho, tratan de preguntarle, sin éxito, cómo se llama y por qué corre solo. Los agentes de la Policía Local deciden entonces acercarse a la patrulla para poder hacer las gestiones pertinentes.

A los pocos minutos, una conductora que dice haber visto gran parte de la escena les alerta de que una “señora gritando” viene en la misma dirección en la que corría el niño por la calle Gandarón proveniente del barrio de Lavadores. En cuanto los alcanza, rápidamente, es identificada como su madre. Una vez la mujer se tranquilizó al saber que su hijo se encontraba a salvo, los agentes comenzaron la entrevista protocolaria que se debe realizar en estos casos.

En ella, la madre, vecina del barrio de Lavadores explica que su hijo tiene seis años y que padece un trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta, factor que podría haber influido notablemente en la anómala situación. La madre también les explica que el joven presenta un trastorno del espectro autista, algo que, junto con el shock de la escena, podría explicar las dificultades del joven para comunicarse en un principio con los agentes.

Ambos ya estabilizados, explican a los agentes cómo llegó a darse el descuido. Según el testimonio de la madre, al parecer, ambos se encontraban en casa y en un momento de despiste y sin motivo aparente, el joven echó a correr desde el domicilio, cercano al lugar de los hechos, y recorrió a pie cerca de un kilómetro de distancia hasta que fue interceptado por esta pareja de agentes. Terminada la entrevista, ambos fueron trasladados a su hogar, donde se reencontraron con el padre, que también había salido en su búsqueda pero con su coche.