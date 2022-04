Los patinetes animan el carril bici: más de 35.000 desplazamientos al mes

La principal infraestructura de movilidad sostenible y activa de la ciudad –con el permiso de las aceras–, el carril bici municipal, gana protagonismo poco a poco. Según el último informe facilitado por el departamento de Mobilidade e Seguridade del Concello de Vigo, se registró un incremento de circulación en casi todos los tramos de esta vía ciclista con respecto al trimestre anterior y las cifras ascienden con el paso de los años. Fuentes de la entidad de la Praza do Rei destacan que, en este aumento del número de usuarios, “pudieron influir las buenas condiciones meteorológicas y la mayor presencia de patinetes eléctricos”, una opción que gana adeptos con el precio de los combustibles por las nubes, como avanzó FARO la semana pasada.

En base a los datos que recoge el documento municipal, en el primer trimestre de año, el tramo más utilizado volvió a ser el de Camelias de Doutor Marañón a Venezuela, donde se registraron 368 tránsitos al día de media, cifra que supera con creces la que se logró en el mismo periodo del año pasado –274– y también más elevada a de los últimos tres meses de 2021 –358–. En total, de media, se detectaron más de 10.300 desplazamientos al mes en este segmento, que destaca sobremanera con respecto al resto: el segundo más usado fue el de Camelias entre Doutor Marañón y Praza América, con 146 tránsitos de media al día en el primer trimestre de año.

En la tercera posición, se sitúa el tramo de la avenida de Castelao entre las calles o Grove y A Estrada. Por esta parte de la alfombra ciclista, circularon una media de 141 vehículos al día y más de 4.000 al mes. Cierra las cuatro primeras plazas este mismo tramo, pero en sentido inverso, con 123 movimientos diarios de media y más de 3.500 cada mes. En el primer trimestre de año, solo se redujeron los desplazamientos con respecto al trimestre anterior en dos tramos, pero muy ligeramente: en Camelias de Doutor Marañón hacia la Praza América –de 148 a 146 tránsitos de media al día– y en Pizarro de la Praza de Isabel a Católica hacia la Praza de España –de 85 a 82–. En total, el carril bici sumó en el primer trimestre 36.181 trayectos de media al mes. Los peores registros se dan en Travesía: de Aragón a Buenos Aires, 33 desplazamientos de media al día; y de Buenos Aires a Aragón, 19.

Demandas de VMP y bicis

La Asociación Vigo VMP, constituida formalmente a principios de este año, ya se ha reunido con el Concello para trasladarle su opinión sobre la nueva ordenanza, cuyas alegaciones están ahora en estudio tras superarse el periodo de exposición pública. El documento indica que existen una serie de vías que, por la intensidad del tráfico, se consideran no seguras y, como consecuencia, se prohíbe la circulación a los VMP. Son Gran Vía, la avenida de Madrid –los carriles centrales–, la avenida de Castelao, la avenida de Europa, Beiramar, Clara Campoamor, Arquitecto Antonio Palacios y la avenida de Citroën. La entidad rechaza esta medida: “Si no son seguras, que las hagan, pero que no nos prohíban entrar. Presentamos un escrito amplio, respaldado con leyes y reglamentos tanto nacionales como europeos”.

La asociación propone la creación de un “carril multimodal” de subida y bajada por Gran Vía. “Sería pintar el asfalto para reservar el carril derecho a los VMP, motos y bus urbano. Lo vemos viable”, apunta su presidente, Bernardo Rey, antes de concretar que están a la espera de las respuestas a las alegaciones formuladas. “Echamos en falta en la ordenanza la inclusión de los vehículos autoequilibrados sin manillar”, apostilla. Vigo VMP cuenta con 500 simpatizantes y 200 socios.

Por su parte, la asociación A Golpe de Pedal, una de las impulsoras del carril bici en la ciudad, reivindica desde hace tiempo la creación de un Plan Director de la Bicicleta –ya en elaboración–, la puesta en marcha de un sistema público de alquiler de bicis y completar la senda hasta Samil. Por ahora, suma unos 8 kilómetros que conectan Coia con Teis. La intención del gobierno local es dar vida a otros tres carriles que cubran de punta a punta la urbe –un corredor litoral, otro por el Lagares y un tercero por el centro. A esta arteria sostenible, se suma la Vía Verde, que el Concello prevé finalizar en verano, o el carril bici que el Puerto prevé desde la Praza da Estrela hasta Bouzas, ya visible en el Náutico.