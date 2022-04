“En una formación anterior en la que empezamos Rober (cantante) y yo (guitarra y voces) nos dimos cuenta de que la gente se quedaba asombrada con las versiones de Sabina y cada vez tenían más éxito y el público siempre nos pedía canciones de él”, cuenta Marcos Pérez (Quiño), integrante de Conductores Suicidas, banda tributo a la música de Joaquín Sabina. Hoy (viernes, 15) actúan en Vigo (Sinatra Cóctel Bar). La actuación será a las 21:30 (www.entradium.com).

–¿Hay artistas que son eternos?

–Desde luego. Hay canciones que tienen algo que no se sabe muy bien qué es ni cómo se consigue pero que llegan al corazón de muchísima gente. Cuando un artista es capaz de conseguir esto con muchísimas canciones y sabe cual es su sitio y es fiel a su trabajo se convierte en eterno.

–¿Qué objetivos tienen?

–Disfrutar de las canciones de Sabina a través de los conciertos y ofrecer un show a la altura de sus canciones. Y que el público disfrute. Nos encantaría tocar en algunas salas míticas de Madrid donde el cantante comenzó a forjar su carrera. Ya puestos a pedir, sería un sueño inolvidable llegar a ser la banda tributo a Sabina que cruzó el charco para ofrecer conciertos en Buenos Aires, donde Sabina es el artista español más reconocido.

–¿Cómo será el concierto?

–En la línea de los anteriores, muy fieles a los conciertos de Sabina y en especial al disco grabado en directo “Sabina y Cía, Nos sobran los motivos” del año 2000. Y alguna sorpresa de sus inicios.

–Una banda muy rodada...

–Rober (cantante) y yo (Quiño, guitarrista) llevamos más de 7 siete años y cientos de actuaciones con la banda “Gran Garaje” y de ahí surgió el proyecto de la banda tributo a Sabina. Damián tocó en varias formaciones (Champurrada, Ipsen) y ahora nos acompaña en Gran Garaje. Ramiro (batería), comenzó su andadura en varias orquestas y formó su propio grupo “Al fondo hay sitio”. Miguel Ponce (saxofonista), con formación musical de jazz en la escuela de artes Codarts de Róterdam y colaboraciones varios artista reconocidos como Inmaculates Fools o Kike Perdomo. Arantxa (corista), con formación musical por el Conservatorio de Valladolid y Arte dramático y doblaje, Alberto Martínez Del Río (guitarras y arreglista) tiene una larga carrera como guitarrista y arreglista y producción musical y músico de estudio.

–¿Qué significa Sabina para la banda?

–Para algunos miembros de la banda, Sabina es el autor de tantas canciones que nos han acompañado desde nuestra juventud hasta hoy y que nos siguen emocionando, son canciones atemporales porque cuentan con belleza, honestidad y aparente sencillez, sentimientos tan profundos como el amor, el desengaño amoroso y otras vivencias que transforma en grandes historias. Para los que no eran tan seguidores ha sido todo un descubrimiento las letras de Sabina y a medida que analizamos sus canciones para poder tocarlas, también aprendimos a disfrutar de la calidad de sus músicos, como Pancho Varona y Antonio García de Diego que son quienes convierten las letras de Joaquín en verdaderos himnos.

–¿Podrían elegir una canción, o dos?

–Es muy difícil elegir una o dos canciones entre tantas y tan grandes canciones. De hecho, a la hora de elaborar un repertorio para nuestros conciertos tenemos que dejar en el tintero algunas canciones para incorporar en otros shows porque sabemos que no podemos dejar de tocarlas. Personalmente disfruto muchísimo tocando "Yo me bajo en atocha", "Princesa", Barbie Superestar" y "Pacto entre caballeros".

–¿Vuelven los conciertos en sala con más fuerza?

–Estamos notando que vuelve la actividad con gran fuerza a las salas de conciertos. Después del parón, tanto los músicos como el público estamos deseando llenar las salas y escuchar las nuevas propuestas musicales.

–Les gustaría que el público del concierto de Vigo...

–Saliese con la sensación de haber disfrutado al cien por cien de lo que significan para ellos las canciones de Sabina. Con la sensación de que ha valido la pena y que recomendarán seguro nuestros conciertos por ser divertidos, emocionantes y sobre todo muy fieles, honestos y respetuosos con las canciones, de estar a la altura que se merecen y es que no haríamos esto y no cobramos una entrada si no estuviésemos seguros de que así vamos a hacer nuestro trabajo.