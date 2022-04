“Hay mucha expectativa tras dos años sin celebrar los oficios, ese pálpito sale hoy a la calle”

Está viviendo su primera Semana Santa como párroco de la concatedral-basílica de Santa María de Vigo, comúnmente conocida como la Colegiata, desde que el pasado mes de octubre tomara posesión de su cargo. Y aunque reconoce que su gran prueba de fuego será en agosto, cuando se celebre el Cristo de la Victoria, agradece las muestras de acogida que tanto las cofradías como los propios fieles le han mostrado desde su llegada. José Vidal Novoa habla para FARO del significado de la celebración de estos días santos después de la pandemia, del pregón que el arzobispo, Julián Barrio Barrio, pronunció la semana pasada, y de los retos que tiene por delante en los próximos meses.

–¿Qué significa para usted celebrar su primera Semana Santa como nuevo sacerdote de la concatedral y después, además, de dos años de ausencia por la pandemia?

–Pues significa, sobre todo, ilusión. Después de dos años en los que no se pudieron celebrar los oficios tradicionales, ahora, por fin, podemos juntarnos y vivir estos días tan especiales para los católicos. Hay mucha expectativa, porque, hasta el momento, todos los actos se habían desarrollado dentro de las iglesias y con aforo reducido. Hoy ese pálpito interior sale a la calle. Como nuevo sacerdote de la basílica es un honor y toda una responsabilidad hacerme cargo de este templo y su comunidad.

–¿Qué es lo más importante que se conmemora en estos días santos?

–La Semana Santa es, sobre todo, una manifestación pública de la fe. Y en ella se representan, a través de la exposición de imágenes, los distintos misterios: la pasión, la muerte y la resurrección. Una representación plástica de aquello en que creemos por medio de la fe.

–Hace pocos días el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, fue el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa en Vigo, donde expuso una visión crítica y humanista de la sociedad en la que vivimos, ¿qué opinión le merece a usted su discurso?

–Fue un pregón magnífico, tanto en el fondo como en la forma. La Semana Santa no puede quedar solo como un evento anecdótico y holístico. Tiene que servir para alentarnos y completar nuestro vivir cotidiano. La crítica a la sociedad que vive muy deprisa creo que es algo que todos podemos asumir como propia, incluso los no creyentes. A veces, estamos ocupados en cosas intrascendentes. El tiempo que Dios nos ha dado debemos ponerlo en valor. El tiempo es para la familia, los amigos, y entregárselo también a Dios, que es el que nos lo ha dado.

–¿La pandemia ha recortado la afluencia de fieles en la basílica?

–Sí se ve un cambio de tendencia. La gente mayor que tenía alguna dificultad ha dejado de venir, como es lógico. Sin embargo, se empieza a notar una cierta afluencia de gente nueva y joven que se interesa por participar en los oficios.

–El pasado Domingo de Ramos se produjo la bendición de palmas y la procesión de la Borriquita. Fue el primer gran evento masivo de la Semana Santa, ¿cómo fue la acogida?

–Multitudinaria pero con un clima muy familiar. Fue hermoso. El obispo se congratuló mucho de ver a todas las familias compartiendo por fin en un ambiente típico de Semana Santa. A él le encanta celebrar estos días, encontrarse por las calles con los fieles y sus hijos y dedicarles unas palabras.

–Desde que el pasado octubre tomara posesión de su cargo como nuevo párroco de la concatedral, ¿qué es lo que más le ha sorprendido hasta el momento?

–Sin duda, la vida que hay dentro de la basílica ligada al Cristo de la Victoria. Es impresionante contemplar como la gente, mayores y jóvenes, rezan al Cristo. Como decenas de personas cada día se acercan a él y lo visitan. Genera una atracción que da buena cuenta de la vida religiosa que concita entorno a su figura. Todavía estoy encajándome dentro del día a día del templo. Estoy integrándome poco a poco. Me siento muy acogido. Pero como me dijo un compañero: “hasta que vivas tu primer Cristo de la Victoria, no sabrás qué significa de verdad”. Y será ahí cuando conozca de primera mano el alcance de la devoción por su figura. Así que expectante a que llegue el día y pueda compartir ese honor con los todos los vigueses.

SEMANA SANTA EN VIGO

Jueves Santo

HORARIO DE CULTOS Santiago el Mayor 17.00 h. H Basílica Santa María18.30 h. H Sagrado Corazón19.00 h. PROCESIONES H Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús20.00 h. H N. Padre Jesús Nazareno en la Iglesia Divino Salvador de Teis 19.00 h.

Viernes Santo

HORARIO DE CULTOS. Santiago el Mayor17.30 h. H Basílica Santa María18.00 h. H Sagrado Corazón19.00 h. PROCESIONES H Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús20.00 h. H Santo Entierro desde la Basílica de Santa María20.00 h. H Vía Crucis en A Guía23.00 h.

Sábado Santo

HORARIO DE CULTOS. Vigilia Pascual en la Basílica de Santa María22.00 h.