Vigo recupera los mejores datos de afiliación y paro desde la explosión de la crisis financiera

Ni la invasión rusa de Ucrania, ni la pandemia de coronavirus han frenado, por ahora, el crecimiento económico de la ciudad de Vigo. A pesar de todo, los niveles de paro y afiliaciones a la Seguridad Social solo son comparables a los momentos previos a la explosión de la burbuja inmobiliaria a finales de 2008. Desde aquel año hasta el peor momento de la crisis financiera, a principios de 2014, el paro de la ciudad estuvo muy cerca de multiplicarse por dos. Y fue allí cuando se tocó fondo. Los años posteriores los ocupó una recuperación económica singularmente lenta acompañada de una política pública de austeridad y severos recortes de servicios públicos básicos, esencialmente, en la sanidad y la educación.

Pero a comienzos de 2019, los datos parecían esperanzadores y estaban muy cerca de los niveles previos a la crisis. Sin embargo, en marzo de 2020, llegó la pandemia y las previsiones de crecimiento quedaron en tela de juicio. Los meses posteriores hicieron retroceder en el tiempo la economía de la ciudad –también la del conjunto del Estado–. Se entreveía, de nuevo, el fantasma de los peores momentos de la crisis. Pero la manera que tuvo el Gobierno de coalición de afrontar la recesión que se avecinaba fue radicalmente diferente a la de la administración Rajoy: “Entre outras cousas, demostrouse que os ERTE foron un sistema tremendamente eficaz. Nunha situación extrema para a economía, quen, previsiblemente, ía sufrir era a clase traballadora, pero este mecanismo protexeunos”, reflexiona Montse Carrera, secretaria comarcal de Comisións Obreiras en Vigo.

“O problema actual desta reforma son os contratos fixos-discontinuos” Alberte Gonçalves - Secretario xeral CIG-Vigo

El secretario comarcal de la CIG, el sindicato mayoritario en Galicia, analiza con cautela los nuevos datos: “Debemos poñer o foco na caída de emprego no sector industrial, que se ve suavizada polo aumento no sector servizos”, argumenta Alberte Gonçalves. Además, aunque desde la CIG reconocen el aumento de la contratación indefinida, Gonçalves alerta de un cierto “maquillaxe, polo crecemento das contratacións fixas discontinuas”. A juicio del sindicato nacionalista, la apuesta de las administraciones debería apoyarse en dos pilares: “Deben favorecerse políticas públicas para o sector da automoción e o naval. Todo para favorecer a instalación de novas empresas destes sectores estratéxicos”. Una de las propuestas que la CIG ha venido argumentando en los últimos años es la creación de una tarifa eléctrica gallega: “O feito de que Galicia sexa produtora e exportadora de enerxía eléctrica podería repercutirse no que é o segundo gasto máis grande de todas as empresas destes sectores: a luz”.

Tanto CC OO como UGT destacan el aumento de la contratación indefinida desde el pasado mes de enero. “É o máis destacable. Non só se está a medrar, se non que se está a facer dun xeito moito máis sólido”, argumenta Ernesto Fontanes, secretario comarcal de UGT. Fontanes cree que “aínda que a guerra en Ucrania poda ralentizar o crecemento, non se vai frear ese aumento dos contratos indefinidos”. Las tres agrupaciones sindicales mandan un mismo mensaje de intransigencia contra las pretensiones de la patronal de favorecer los despidos a pesar de estar siendo beneficiadas por los ERTE.

“Nesta etapa demostrouse que a subida do SMI non destruíu emprego” Montse Carrera - Secretaria xeral CC OO-Vigo

Además, la secretaria comarcal de CC OO, Montse Carrera, también quiere destacar el papel que ha jugado en las clases más débiles la subida del salario mínimo interprofesional. “Está claro que lle deu osíxeno aos traballadores máis precarizados e, ademais, demostrou que tanto a CEOE como o Banco de España erraron na súa previsión de destrución de emprego”, remata.