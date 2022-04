Vigo prepara la revolución 5G que está por llegar

Las tecnologías 5G llevan varios años entre nosotros, incluso hay quien podría creer que ya han sido superadas por las siguientes generaciones, pero los expertos aclaran que todavía queda mucho camino por investigar e implantar todas las funcionalidades que ofrecen. El centro atlanTTic de la U Vigo cuenta con un laboratorio abierto a la sociedad en el que el conocimiento de sus investigadores y los equipamientos más avanzados están al servicio de la industria tecnológica, empresas de otros sectores e instituciones –Stellantis, Orange, Optare y Telefónica, entre otras– interesadas en desarrollar sus productos o probar soluciones para resolver sus necesidades diarias.

“Nas primeiras fases de implantación, os fabricantes e as operadoras centráronse en aplicar o 5G para ter máis ancho de banda, máis capacidade nos móbiles. Isto xa está no mercado nas súas primeiras versións, pero a evolución é absolutamente continua e van saindo novas versións que engaden funcionalidades máis avanzadas e que permiten cambios máis radicais, por exemplo, no vehículo conectado ou nas comunicacións de máquinas e robots en fábricas”, destaca Felipe Gil, investigador del grupo de Tecnologías de la Información y responsable del Laboratorio 5G.

Su origen está en todo el trabajo desarrollado por los investigadors de la UVigo en este ámbito desde 2015 y que se vio refrendado con la consecución, a través de una convocatoria estatal, de equipos de medidas y de simulación de señales 5G que les permitieron empezar a trabajar con empresas como Optare y Cellnex, el principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas en Europa.

La firma de un convenio entre la UVigo, Retegal y Amtega supuso la creación formal del Laboratorio 5G, que se ponía en marcha en marzo de 2020. Fue el primero en Galicia –Gradiant abrió poco después el suyo– y sigue siendo el único vinculado a una universidad gallega. “O que pretendemos é que as empresas, institucións ou investigadores interesados en explorar as capacidades en distintos escenarios de uso ou teñan propostas de aplicacións concretas poidan vir aquí a probar se son adecuadas e sacarlle un rendemento. Esa é a nosa vocación”, añade Gil.

Entre las potencialidades que el 5G puede ofrecer a la industria del entorno y de toda Galicia figura una comunicación sin hilos y fiable dentro de las fábricas. Y desde el laboratorio vigués ya trabajan en esta orientación.

“A tecnoloxía de comunicación nos móbiles estaba deseñada, sobre todo, para falar e ter internet, pero agora co 5G prodúcese un cambio radical e xa non só é unha tecnoloxía para eses casos de uso, senón tamén para dotar ás máquinas industriais dunha conectividade sen fíos fiable. As outras tecnoloxías que se utilizaban ata agora, como o wifi, non eran válidas para todos os escenarios porque non poden garantizar que vai haber comunicación sempre que se necesite ou porque empezan a funcionar mal cando conectas moitos dispositivos”, compara Felipe Gil.

Sin embargo, las tecnologías 5G son muy fiables y de muy baja latencia, por lo que se adaptan a las exigencias del control y la conectividad de máquinas y robots en fábricas: “Van permitir eliminar os cables, dando moita flexibilidade ás industrias para readaptar facilmente as plantas das fábricas ás necesidades de producción. E tamén facilitan as tecnoloxías de internet das cousas. Todo isto estase diseñando agora e vaise implementando pouco a pouco. A evolución é espectacular pero queda moito traballo”.

De forma paralela, la comunidad tecnológica e investigadora también ha empezado a trabajar en la sexta generación, pero Gil avanza que no llegará hasta final de esta década. “Hai unha discrepancia entre o marketing e o estado real das cousas. Interesa facer ver que se avanza máis rápido e parece que os termos se queiman, cando en realidade queda moitísimo por facer no 5G”, insiste.

De ahí, la importancia de contar con socios de confianza como el laboratorio vigués. “Estas tecnoloxías son cada vez máis complexas e se non levas tempo metido nelas é moi difícil poder seguilas. Por eso é importante contar con xente que te asesore. Pero tamén é certo que as empresas están menos influenciadas polo marketing á hora de tomar decisións que o cidadán de a pé”.

Disponer de un Laboratorio 5G en el campus supone además una gran oportunidad para los alumnos, que en el último año han podido participar en varios hackaton para probar estas nuevas tecnologías con sus propias manos: “Poden tocalas e aprender de forma divertida. Ademais tamén ofrecemos a posibilidade de facer con nós traballos finais de grao e máster e empezar a traballar en temas de investigación que hoxe en día son punteiros”.

Proyecto con Stellantis Vigo para mejorar los procesos de producción

Además de la baja latencia, otra de las ventajas más innovadoras del 5G es el Network Slicing o Segmentación de Red, que permite utilizarla como una autopista con carriles diferentes para distintos tipos de tráfico. El laboratorio participó en la experiencia piloto que desplegó Telefónica en el campus el pasado octubre para aplicar estas tecnologías a las tareas de vigilancia con un robot junto con las empresas Securitas, Alisys, ZTE y Cisco.

El mes pasado volvieron a formar parte de otro proyecto piloto de Red.es junto con Optare, Orange y Ericsson para demostrar las ventajas del 5G en la seguridad y la medición del tráfico en el campus. Y además organizaron un hackaton para que los alumnos tuviesen contacto con las aplicaciones al coche autónomo. “Traballar coas operadoras axuda moitísimo, porque así comprendemos mellor cales son os seus plans e as cousas que queren estudar. E nós aportamos a maneira de poder ir explorando problemas e solucións para coñecer cal é a mellor alternativa antes de implantala”, destaca Gil.

Actualmente, el laboratorio forma parte del proyecto Facendo 4.0, un consorcio promovido por la Xunta y liderado por Stellantis Vigo para diseñar la fábrica del futuro y el coche conectado. La UVigo es uno de los socios, junto con CTAG, Aimen y Gradiant, y su aportación está relacionada con la generación de nuevas tecnologías para mejorar los procesos de producción.

“Ter unha comunicación sen fíos é esencial, porque pode ser catastrófico que falle nun momento crítico. E o Network Slicing permite que a información crítica sexa tratada de forma totalmente distinta. Non é o mesmo a comunicación que necesita un robot cando recibe instruccións ou se despraza, que a que precisa un responsable de liña. O proxecto inclúe experiencias piloto e estamos facendo demostradores neste momento”, explica.

Otros de sus estudios actuales están relacionados con aplicaciones avanzadas que se puedan ejecutar tanto en el terminal móvil como en la red para ofrecer servicios avanzados.