Comparador de precios: ¿es más barato hacer la compra en la frontera de Portugal que en Galicia?

Con la inflación por las nubes, toda opción más económica es bienvenida. Los precios de productos y servicios en España se han disparado un 9,8 % en este mes de marzo con respecto a hace un año, la cifra más alta en los últimos 37 años. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha precisado que esta escalada ha sido concretamente de un 9,4 % en la cesta de la compra. En Portugal, el encarecimiento general ha sido de un 5,3 %, el valor más elevado desde junio de 1994, según el Instituto Nacional de Estadística luso. En esta coyuntura, vecinos portugueses optan por ahorrar, por ejemplo, cruzando a las gasolineras de la 'raia', donde el combustible es más asequible. Pero ¿sería rentable para los gallegos hacer sus compras en el país vecino? FARO realiza un escaneo de productos en el supermercado más barato de la comunidad, el Alcampo de Vigo, y en los tres más económicos de la ciudad fronteriza de Valença do Minho, el Continente, el Froiz y el Pingo Doce.

¿Cómo navegar por el gráfico? Para disfrutar de una mejor experiencia, pulse en los tres puntos situados abajo a la derecha. Clique en las flechas (o flecha si accede a través de su ordenador) para ampliar la pantalla del propio gráfico interactivo. Gire la pantalla al modo horizontal. Suba el volumen de su dispositivo. Clique en cada producto: aparecerá el precio del alimento en el supermercado más barato de Vigo y, por debajo, el precio más barato de ese mismo alimento de entre los tres supermercados portugueses. Si quiere ir directamente al tique de compra, pulse en el carrito situado a la derecha.

Para la selección de los supermercados, se han tenido en cuenta los datos divulgados por la propia OCU y su homónima en Portugal, la DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

En su último informe, la OCU sitúa al Alcampo de Coia como el súper más económico de Vigo -llegó incluso a ser el más asequible de España, aunque ya no, ahora está en cuarto lugar-. Por su parte, la Deco, en su análisis más reciente, coloca al Continente y al Froiz, en este orden, encabezando su lista de comercios más rentables para efectuar la compra a través de internet -también incluyen al Auchan, pero esta cadena no dispone de un local en Valença do Minho-.

Además, se ha incorporado en esta selección al Pingo Doce por ser uno de los más conocidos y visitados entre la población gallega y por erigirse como el segundo más barato de todo Portugal, detrás, igualmente, del Continente. La consulta del importe de cada alimento para los cuatro mercados se ha realizado y revisado por medio de sus respectivas tiendas 'online' entre los días 4 y 8 de abril del 2022. La recopilación de los productos analizados en la presente noticia obedece a un criterio personal teniendo como base aquellos de consumo habitual en las familias.