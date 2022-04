La jueza absuelve a un vigués que dio azotes a su hijastro: ejerció su “derecho de corrección”

Una cuestión rodeada de controversia jurídica sobre la que acaba de dictaminar un tribunal vigués. El Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad olívica ha absuelto a un vigués que propinó a su hijastro de 11 años de edad unos azotes en el culo al considerar que, con dicho proceder, tenía la única intención de “corregirle” por su comportamiento. La magistrada valora que se trató de un hecho puntual, que no constan lesiones y tiene en cuenta además la “conducta previa” del menor, que se había escapado de la playa hacia la carretera. Aunque la reacción del hombre “no resulte quizá la más adecuada”, argumenta, dicho proceder, concluye, “no constituye” delito.

¿Cuál fue el origen de este caso? Todo se remonta al 15 de agosto de 2021, cuando el niño estaba con su madre y el compañero sentimental de la mujer en la playa de A Punta, en Teis. En un momento dado, al mediodía, el menor, al que ya habían reprendido con anterioridad para que tuviese cuidado en el agua, se acabó escapando del arenal hacia la carretera. Según informan fuentes cercanas al caso, el padrastro, enojado por la conducta del niño y preocupado por que pudiese sufrir algún accidente, cogió el coche para ir a buscarlo y, al encontrarlo, lo metió en el coche venciendo su reticencia y le dio un par de azotes. Lo ocurrido fue visto por una mujer que pasaba por el lugar, que reprendió a este varón por su proceder con el niño y acabó haciendo una foto al automóvil y concretamente a la matrícula. Fue esta testigo la que denunció los hechos, lo que motivó la detención del hombre por parte de la Policía y la posterior apertura del procedimiento judicial que derivó en el juicio, que se celebró el pasado mes de febrero.

La Fiscalía acusaba a este vigués de un delito de maltrato en el ámbito familiar, el que recoge el artículo 153.2 del Código Penal, y pedía que fuese condenado a ocho meses de prisión y a la prohibición de acercarse y comunicarse con el niño por tiempo de dos años. El mismo día de la vista oral el fiscal ofreció un acuerdo de conformidad que rebajaba notablemente las penas, pero el hombre, que cuenta con el total respaldo de su pareja y madre del menor, prefirió defenderse en el juicio al considerar, indican las fuentes consultadas, que no se había excedido sino que solo pretendía “corregir” al pequeño, a lo que se suma que no quería ser tachado de maltratador.

Una testigo que vio lo ocurrido, en la zona de la playa de A Punta, fue quien denunció

El escrito provisional del Ministerio Público refería que el acusado había “abofeteado” y “golpeado” al menor “en reiteradas ocasiones” y que lo metió en el coche “agarrándole por el pelo”, agregando que el pequeño sufrió “leves contusiones” en cara y nalgas para las que necesitó una primera asistencia. Pero, tras el juicio, los hechos dados por probados difieren, y bastante, de este relato inicial. Lo único que refiere la sentencia sobre los hechos nucleares de este caso es que, tras encontrar a su hijastro después de se hubiese escapado, el hombre “le propinó unos azotes, sin ánimo de menoscabar su integridad física y/o moral y con la única intención de corregirle por su comportamiento”.

¿Qué pasó en el juicio? El ahora absuelto reconoció esos azotes en el culo y la mujer que fue testigo de los hechos, agrega el fallo, declaró que vio al adulto “bracear” de forma “violenta” sobre el niño en el coche, pero que no escuchó “insultos” ni vio que “le tirase del pelo”. A mayores, dice la jueza, del informe forense hecho a partir del atestado policial “no puede concluirse la existencia de lesiones” y no “consta” parte sanitario de las mismas.

Jurisprudencia

La jueza cita jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de corrección en el ejercicio de la patria potestad. Una cuestión es clara, se indica, y ésta es que “los comportamientos violentos que causen lesiones –entendidas en el sentido jurídico-penal como las que constituyan delito– no pueden encontrar amparo” en dicho derecho. Sobre el resto de conductas, “deben ser analizadas según las circunstancias de cada caso y si resulta que no exceden los límites del derecho de corrección, la actuación no tendrá consecuencias penales ni civiles”.

En este caso de Vigo la magistrada, analizando la prueba del juicio, no ve ni “una conducta violenta sistemática” ni un “exceso” del progenitor en el ejercicio de tal derecho. Y tiene en cuenta “la conducta previa del menor, que se había escapado, y que determina sin duda la necesidad de una corrección; si bien el propinar los azotes no resulte quizá lo más adecuado, tal conducta, a la vista de lo expuesto, no constituye ilícito penal”. Destaca además la “singularidad” del caso, según lo expuesto por la psicóloga municipal que trata a la familia: por un lado los problemas del menor por su TDH, “con problemas de atención, hiperactividad, agresividad y tendente a la invención para subsanar errores”, y por otro que está “debidamente atendido”, con una “implicación muy positiva” de su padrastro “en las dificultades” que el niño tiene de “comportamiento y aprendizaje”. La sentencia ya es firme al no recurrir la Fiscalía.

la sentencia

Solo quería “corregirle” en su comportamiento La sentencia ve probado lo siguiente: “El 15 de agosto de 2021, en las inmediaciones de la playa de la Punta, tras encontrar al menor tras haberse escapado, le propinó unos azotes, sin ánimo de menoscabar su integridad física y/o moral y con la única intención de corregirle en su comportamiento”

No se acreditó “exceso” por parte del padrastro No se acredita un exceso del progenitor [...] Y debe tenerse en cuenta la conducta previa del menor, que se había escapado, y que determina la necesidad de corrección. Si bien propinar los azotes no resulte quizá lo más adecuado, tal conducta, a la vista de lo expuesto, no constituye ilícito penal”

Implicación “muy positiva” del hombre con el menor La jueza destaca la declaración de la psicóloga municipal sobre los problemas que tiene el niño a raíz de su TDH. Y que refiere que está bien atendido, así como “la implicación muy positiva del acusado en las dificultades que el menor presenta de comportamiento y aprendizaje”