Me voy con Dios una semana, pero de procesiones

Yo me voy con Dios una semana. Bueno, con su Semana Santa y sus procesiones. El caso es que os dejo, por Dios, descansar de mí siete días y yo me voy por Zamora o Salamanca de activismo procesional. No voy a mentir, a mí lo que me gustan son las procesiones de aquel siglo XVII de opulencia conventual como el Jueves de Corpus, en que por Madrid, hacia la Calle Mayor, iba precedida de un sacristán con vara de palio y dos monaguillos con dalmáticas azules y encarnadas de rayas, con campanilla repiqueteadas a compás; seguía la marcha con atabaleros y trompetas delante. Luego, los pendones, sus Mayordomos y Oficiales de Cofradías y, detrás, toda una diversidad de órdenes religiosas. Bueno, no creo que mis amigos de la viguesa Cofradía Nuestro Padre Jesús del Silencio, los hermanos Carballido, puedan emular aquellas gestas religiosas porque aunque voluntad les sobre hay alrededor falta de voluntarios. En Vigo ya comenzamos mañana, ya recuperamos los tradicionales pasos por las calles de la ciudad y, este año, además, cantados. Yo me quedo hasta nuestra Borriquilla y luego me voy a las Castillas, entre pendones, a ver las suyas.

Abre el Timón 2.0. Todo es duro para los abstemios Bueno, la Borriquilla es más para niños y voy o no voy, pero donde no voy a faltar es a la apertura –no inauguración– del Timón 2.0. Sí, hombre, el restaurante que fue siempre el Timón de mi querida Chelo Delgado, que mañana abre David del Río. Si queréis ir el domingo, o cuando os apetezca, no pensad en un restaurante clásico sino en uno atípico que es bar, cervecería, vinoteca, zumoteca... un espacio de relax sobre la playa en el que podéis incluso pedir unas conservas selectas y platos de cocina con memoria, sea uno u otro, pero nada de carta tradicional. O sea un lugar informal en el que no tienes que comer forzosamente. Un poco canalla. Ya os aviso de que en la entrada os encontraréis una sentencia epicúrea, una frase latina que lo dice todo: Omnia siccis dura. Todo es duro para los abstemios. Con Pilar, María y José Y que ayer me fui al Marina Cíes, ante las aguas de un Samil golpeado por el viento, a tomar un vino con la diseñadora ahora en fase de descanso María Moreira, Pilar Fernández y el diseñador José Castro, miembro de la Federación Francesa de la Couture, el tercer español que dispone de este título, junto con Paco Rabanne y Balenciaga. Un ciclón creativo, un tipo genial que volvió a Galicia desde Cataluña y le conocí proyectos en el mundo del arte alucinantes.