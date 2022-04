Ellos marcan el paso en la Semana Santa viguesa

Los armarios de las cofradías de los costaleros llevaban cerrados desde hace dos años. Los trajes y accesorios empiezan a desempolvarse igual que la ilusión por regresar a las calles para dar rienda suelta a la devoción por la Semana Santa. Sentirla. Vivirla. Una gran responsabilidad la de los cofrades que marcan el paso de una marea de gente que los sigue. El capataz es el ojo de los costaleros, imprescindible para una buena coordinación y que ningún incidente arruine la ruta marcada. No han tenido demasiado tiempo para preparar la Semana Santa más esperada. “Hasta hace dos meses no sabíamos muy bien si podíamos o no celebrarla por las restricciones sanitarias. Pero afortunadamente la situación COVID se ha estabilizado. La gente tiene muchas ganas e intentaremos complacerla”, explica Carlos Borrás, delegado de la Diócesis Vigo-Tui para la Semana Santa.

Las procesiones son, junto a los actos solemnes, los eventos más destacados de los próximos días religiosos que llenarán las calles olívicas y ellos, los costaleros con sus cofradías, los protagonistas. Están emocionados y los nervios empiezan a revolotear entre los que vuelven a los pasos religiosos. Es el caso de un grupo de voluntarios, ya veteranos en la Semana Santa viguesa, que comienzan con la organización de compañeros de bastón. “Tenemos muchas ganas de volver. Para nosotros fue un golpe duro estos dos años sin poder participar, y siempre en el horizonte si el año siguiente podríamos celebrarla. Pero por fin llegó y estamos muy ilusionados. Estamos viendo cuánta gente necesitamos porque tenemos pasos muy pesados y hay determinados tramos del recorrido que son muy complicados como la subida de la calle Colón”, señala Gonzalo Autrán, costalero voluntario. Aunque no están en ninguna cofradía, y sus pasos no tienen nombre –saldrán con tres en las procesiones–, el espíritu cofrade lo llevan igualmente tatuado. “Nosotros somos voluntarios. Hacemos esto que nos encanta y nunca hemos pensado en constituirnos como cofradía”, prosigue. La cultura costalera ha ganado adeptos este año en un menester en el que siempre faltaban manos. No es el caso de este grupo de voluntarios al que los grupos de mensajería instantánea no están funcionando del todo. “Necesitamos gente porque por el momento somos 12 fijos pero salimos con tres pasos muy grandes en los que al menos necesitamos 20 personas más. Pero estamos entusiasmados y salir vamos a salir aunque tengamos que pedirle ayuda al público”, bromea. Pendientes del tiempo Sin duda, la vista al cielo y las consultas a las previsiones climatológicas son las que más preocupan tanto a los organizadores como a los participantes en las procesiones. Y es que la lluvia no solo amenaza sino que a día de hoy parece estar asegurada en gran parte de la próxima semana. “Solo nos queda esperar y que haya un giro de guion meteorológico y nos salve algún día”, matiza Borrás. De lo más esperado este año y que muchos devotos veteranos recordarán es la recuperación del “Encuentro” que dejó hace años de celebrarse y en este abril volverá a realizarse: las dos procesiones –que saldrán desde Rosalía de Castro y la Colegiata– se fundirán en la Alameda donde se rezará una oración para dar paso después a la actuación de una coral. El pistoletazo de salida hoy lo dará el arzobispo de Santiago, D. Julián Barrio Barrio que leerá el Pregón y quién hace tan solo unos días agradecía desde FARO la invitación. “Para mí es un gran honor el poder hacer el Pregón de esta Semana Santa 2022 en esta Diócesis hermana de Tui-Vigo. Lo que siento es un gran agradecimiento a quien ha tenido la bondad y generosidad de invitarme, sin mérito por mi parte”. Durante el acto habrá un concierto a cargo del Coro del Conservatorio de Vigo. Las obras del túnel de Porta do Sol obligan este año a cambiar el recorrido de La Borriquita que se celebrará este próximo domingo. Pero también cambiará de ubicación el acto de bendición de ramos que se hacía hasta ahora en la céntrica plaza de la ciudad. Como de costumbre, a las 11.00 horas se realizará la bendición y la entrada al templo de María Auxiliadora (Don Bosco). La misa estará oficiada por el obispo de la diócesis Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza. La procesión comenzará a las 12.00 horas y saldrá de Don Bosco. Pero en lugar de ir hacia el Paseo de Granada y Falperra, saldrá en dirección a Velázquez Moreno, calle por la que descenderá hacia Príncipe. Una vez en la calle peatonal, La Borriquilla seguirá hacia la Farola de Urzáiz, donde este año tendrá lugar la bendición de palmas. La procesión continuará por Colón hasta el cruce con García Barbón, y por la que discurrirá para finalizar a la altura de la iglesia de Santiago de Vigo. Allí, a las 13.30 horas se celebrará la Santa Misa. Los actos en Teis se celebrarán el Viernes Santo a las 19.00 horas con salida y recogida en la iglesia Divino Salvador.