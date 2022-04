¡Pardiez, Kelly García y Diego Valero juntos bajo el nombre El Jardín de Buda! Me entero de que el domingo van a actuar en sesión vermú, a las 12.30, en Vialia, y voy a acercarme por allí porque de esta mezcla de profesionales bien sentados, asentados y pertrechados solo puede salir buena música. ¡Pero si sé de Kelly desde que era guitarrista de Los Pecos! Luego se forjó un currículum en el mundo del jazz que bien le haría merecedor del sobrenombre de El Deseado. Le vimos acompañando a muchas bandas, montando las suyas propias... En cuanto a Diego Valero, baterista, percusionista, cantante, compositor y poeta, marca también un paquete biográfico de mucho merecimiento. Lo que veréis el domingo a la hora del vermú es un dúo que ofrece un espectáculo musical singular, diferente, donde confluyen voces, música, multimedia, luces, baile... y constantes sorpresas. Chupado para ellos, músicos de larga carrera que se unen para dar vida a este proyecto.

Migue, el arquero del agua

Hoy veré a alguno de sus antiguos colegas de la música de los 80 que estarán en el Museo del Mar durante la presentación del libro sobre La Historia de la Moda. Él no sabe si irá o estará bajo las aguas a lo suyo, percebeando. Hablo del vigués Miguel Ángel Rodríguez, “Migue” de nombre de guerra, que tocó en Los Currichos, Bromea o qué? y Aerolíneas Federales, luego se fue a vivir al Val Miñor y lleva un puñado de años como percebeiro en Baiona. Pero es que, además, en estos años, se dejó encantar tanto por el tiro con arco tradicional que el pasado domingo el Ayuntamiento de Nigrán le entregó un trofeo en su II Gala do Deporte. Normal porque repasas su currículum desde 2014 y está lleno de premios. Tercer puesto ese año en Arteixo, primer clasificado de la Federación Galega Aire Libre en 2015, campeón V Torneo (50 m) Cambre Aire Libre en el 2016... y así hasta hoy. La música no se ha apartado de la vida de Migue, que tiene su propia banda de hard rock, Mala Diva, aunque no se presentó todavía en sociedad. O sea que entre percebe, tiro al arco y guitarras, transcurre su vida.

Un chalé junto al Castro

Acabo de leer un libro de con sello vigués, pequeño formato, entre biografía y ficción, y que lleva por título Mujer joven sosteniendo una carta, que es una obra del pintor holandés Caspar Netscher. La obra, editada en 2016, no está a la venta porque su autor, el vigués Iñaki Alonso, la escribió por puro placer personal y para regalársela a los suyos. Me interesó mucho por la vida que Iñaki insufla a un chalé que siempre me llamó la atención en Marqués de Alcedo, ahí por la ladera del Castro. Una construcción de 1905, nada que ver en factura con las propias que se hacían en ese tiempo en que nacían los grandes edificios de piedra de Vigo. Iñaki, que también nació y creció allí, introduce en la misma a interesantes personajes que la visitan, desde el alcalde Martínez Garrido a Álvaro Cunqueiro. ¡Cuántas historias encierra cada casa!

“O peque Figueroa”, no para

Su madre trabajó muchos años en FARO, su hermana Arantxa no para de hacernos reír como actriz cómica y a él, mi vecino, lo veo últimamente con cara cansada y no es extraño. Hablo de Juanjo Figueroa Treus. Claro, el hombre está metido en múltiples proyectos. No solo que funcione bien su bar-restaurante Lume do Carozo, en Joaquín Yáñez y el cercano Sinatra. No solo que no se deje oír a la banda que lidera. También que no baje el nivel como sumiller mayor, profesor y tutor del Curso Superior de Sumiller Profesional que se imparte en el Ingavi. Pero como no le llega se mete con los de Entreviños, las responsables de MUTA (Eva e Inés Román) e Iria Taivo (traductora especializada en el ámbito del vino) y preparan encuentros con los vinos de mucha sorpresa. Así que si le veis con cara de estar en la higuera... es que está en demasiadas cosas.