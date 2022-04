Una de las figuras clave de la música brasileña de las últimas dos décadas llega por primera vez a Galicia con su propio espectáculo. Marisa Monte hará su debut en territorio gallego en Vigo, el próximo 26 de junio, en el Teatro Afundación.

La actuación de Marisa Monte se enmarca en "una exclusiva gira europea" que pasará por las principales capitales europeas (Milán, Londres, París, o Lisboa) junto a sus tres únicas fechas en España (el Festival Porta Ferrada en Cataluña, Noches del Botánico en Madrid y este concierto en Vigo). El concierto forma parte del Ciclo Xacobeo Importa y las entradas están ya a la venta en Ataquilla.

"Sin temor a exagerar, se puede decir de Marisa Monte que es la actual reina de la música brasileña", afirma la organización del evento. Con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo y cuatro Grammy latinos en su haber, la que fuera una de los tres vértices de Tribalistas, junto a Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown, "es una estrella que convierte en oro todo lo que toca".

Admiradora de artistas genuinos como Roberto Carlos, Jorge Ben, Cole Porter o The Beatles, en 2021 publicó Portas, su primer disco en 10 años, coproducido por Arto Lindsay, en el que lucen las colaboraciones de Arnaldo Antunes, Nando Reis, Marcelo Camelo o Jorge Drexler, y en el que la bossa nova, el vals carioca, el pop, el soul y hasta el funk conviven a su pleno antojo. "Una nueva maravilla del sonido brasileño contemporáneo, añadiendo colores y matices a un universo musical siempre en expansión".

Con más de 30 años de carrera y considerada la mejor cantante brasileña de su generación, Marisa Monte es reconocida por su fuerza creativa, la calidad de su discografía, y sus apasionantes actuaciones en directo. Su concierto en el Teatro Afundación de Vigo será una oportunidad irrepetible para ver a una de las grandes, acompañada de su potente banda.

Xacobeo Importa

Con motivo de la celebración del Año Xacobeo 2022, y al igual que se hizo en la edición de 2010, el ciclo Galicia Importa se transforma en el Ciclo Xacobeo Importa, y de nuevo presentará una ambiciosa propuesta musical formada por artistas de referencia en sus respectivos estilos, que recorrerán durante este año las principales capitales gallegas. En la programación de esta edición están ya confirmados los conciertos de Eagles of Death Metal, en Santiago el 23 de abril, White Lies y Charming Liars también en Santiago el 15 de mayo, The James Hunter Six en Ourense el 28 de mayo, Pat Metheny el 17 de junio en Vigo, Leon Bridges el 10 de julio también en Vigo y Jacob Collier el 27 de julio en Santiago.