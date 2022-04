Mercedes Ibáñez (94) hace tres años que cambió su Palencia natal por Vigo para acompañar a su hermana Rita (82) tras la muerte de su hermano. Ambas pertenecen al Espacio +60 de Afundación donde acaban de poner en marcha el programa “Pedalear e conversar” en el que mayores y voluntarios aprovechan un paseo sosegado en triciclos adaptados para recorrer la ciudad sintiendo el aire en la cara, al tiempo que conversan con su voluntario. “Es fenomenal porque son muy sociales, muy comunicativos, vamos hablando todo el tiempo, compartimos muchas cosas. Yo desde que vine para Vigo casi no salgo de casa. Primero la pandemia, luego me rompí el menisco. Me parece estupenda la idea de los triciclos”, destacan Rita y Mercedes Ibáñez, usuarias del servicio.

La primera ruta por la villa olívica en triciclo las llevó a contemplar las plazas más insignes de la ciudad. “La de los emigrantes, el puerto, precioso todo. Pero las cuestas aquí en Vigo son complicadas para las personas que tenemos movilidad reducida, así que esta es una solución maravillosa”, señalan. Desde la organización avanzan que ya está en marcha la ronda de contactos con residencias y socios para hacer extensivo el servicio para otros usuarios que lo necesiten. “Estamos hablando ya con algunas residencias y viendo qué socios podrían necesitar el servicio. El objetivo es hacer un viaje por las mañanas –cuando la climatología lo permita– y dos por la tarde cuando los días vayan haciéndose más largos. Está pensado para ellos, para una vida más relajada, en donde compartan la generosidad, construyan historias propias y en las que no influyan las edades”, explica Sabela Couceiro, coordinadora del Espacio +60. En la página web de Afundación está abierta la convocatoria para todos aquellos voluntarios que quieran inscribirse en el programa. Hasta el 20 de abril podrán rellenar el formulario, y el 21, se realizará el curso de formación para aprender a manejar los vehículos y empaparse de la experiencia.