Una maldita gripe, que llega rabiosa tras años sin hallar huéspedes en que alojarse, me tiene confiscado en casa y ajeno al mundo, demonio y la carne. La combato con ahínco porque no estoy dispuesto a que mancille más mi sagrado templo y espero haberla agotado hoy para ir a la exposición que inauguran en la galería Maraca de Cervantes, 13. Están detrás los de Cha Cha Cha Studio, que trabajan mucho con carne fresca, y siempre viene bien a un tipo que se forjó ayer, como yo, refrescarse con los que lo están haciendo hoy. para no quedar oxidado. Lo que inauguran hoy mismo los chachacheros lo titulan Spring Break (cuando la sangre altera) y cuentan que es una exposición colectiva de algunos de los ilustradores actuales más interesantes del panorama español, obra gráfica y algún original de artistas de la talla del madrileño El Dios de los Tres o la ilustradora Mar Malota, muy mediática estos últimos días por acabar de ser indemnizada con 16.000 euros por Atresmedia y “El Hormiguero”, debido a una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, por usar sin permiso una obra suya. También habrá una representación de artistas gallegos como Maru Astray, Celia Arcos o Peri Helio e incluso algunas piezas de las portuguesas Tina Siuda o Filipa Beleza.

El Ateneo, con Gurriarán Me juego la soldada a que va a ser especialmente atractivo, el acto que organiza el Ateneo Atlántico hoy mismo, desde las 7 de la tarde. Bueno, atractivo para un sector de gente culturalmente sensibilizada. Bien sabéis que a Florencio Delgado Gurriarán se le dedica el Día das Letras este año y es a este escritor comprometido, dirigente del Partido Galeguista que tuvo que vivir el exilio tras la Guerra Civil y murió en Estados Unidos, el protagonista de este encuentro con su memoria en el Salón de Actos del antiguo Rectorado, en la calle Areal. Digo que va a ser atractivo porque para darle más dinamismo se recitarán poemas suyos a cargo de gente vinculada a la Escola Superior de Ate Dramática. Estarán allí Xesús Alonso Montero, que fue desde 1963 el principal valedor de Delgado Gurriarán, y hablará también su sobrino, Ricardo Gurriarán, autor de su primera biografía, a los que presentará Laura Caveiro. “Difícilmente hallar mellores estudosos sobre as extraordinarias comprometidas, modernas, e cosmopolitas obras realizadas, desde o exilio e a morriña, por Florencio D. G.”, me dice Magis Zunzunegui, del Ateneo Atlántico.