“No estamos de acuerdo con la fusión; hemos iniciado una fase de crecimiento”

Ha pisado “muy poco” su despacho de la Cámara de Comercio de Tui desde su llegada a la presidencia, en 2010. Asegura a FARO que prefiere “pisar las empresas”, verlas de cerca y “vivirlas” en el día a día. Es lo que permite a Gumersindo Alonso (Vigo, 30 de junio de 1957) conocer casi como la palma de su mano la realidad del área al que da cobijo la entidad, estratégica por su cercanía a Portugal y su papel de vertebradora de la Eurorregión. El también director gerente y consejero delegado de Granitos de Atios (Granisa), expresidente de la Asociación Galega de Graniteros (AGG), explica con claridad la posición de la Cámara de Tui al respecto de las posibles fusiones y defiende el trabajo hecho en los últimos años para fortalecer su músculo: “Nuestra Cámara goza de solidez patrimonial, colaboración y respeto empresarial”.

–¿Defiende la fusión de todas las Cámaras de Comercio del sur de Galicia?

–Las integraciones se producen cuando las dos partes están de acuerdo. Y es evidente que no existe tal acuerdo porque no es una noticia conjunta, es una declaración exclusiva de la Cámara de Comercio de Vigo que, según nos comunican desde la propia Xunta de Galicia, no tiene el respaldo de esta. Estas intenciones ya vienen de lejos, lo vivimos con la integración de las dos cámaras de la provincia en la Cámara de Vigo, que fue debida única y exclusivamente a la asfixia económica de las cámaras de Pontevedra y Vilagarcía, pero no se puso sobre la mesa ni la mejora en la prestación de los servicios a las empresas ni de la eficiencia, ni tan siquiera se hizo un inventario patrimonial, pero sí se pretendía la integración de la Cámara de Tui, que el pleno rechazó por unanimidad.

–¿Cómo valora la intención de la Cámara de Vigo, que defiende aglutinar en dos Cámaras la actividad?

–Desde la Cámara de Tui y desde la perspectiva del área económica y empresarial que, sin duda, representamos, pedimos a la Cámara de Vigo, como siempre hemos hecho, colaboración y mancomunación de servicios y que las Cámaras sirvan a lo que tienen que servir y no a las ambiciones personales de nadie. Esto es lo que ha hecho que nuestra Cámara goce de solidez patrimonial y colaboración y respeto empresarial en nuestra singular demarcación.

–La Cámara de Comercio de Tui presume de buena salud.

–Cuenta con un equipo de gobierno, pleno y comité muy cohesionados que, desde el principio, han puesto sobre la mesa el mandato inequívoco de trabajar por la continuidad y sostenibilidad de la Cámara de Tui. De hecho, hace siete años, dentro de un muy trabajado plan de viabilidad y servicios, implantamos una economía de guerra, de cinco personas en la cámara pasamos a tres, ajustamos salarios, reducimos gastos y subimos ingresos con el objetivo de conseguir el equilibrio financiero. Este ajuste ha dado sus frutos.

–¿Podría concretar algunos?

–En el pasado ejercicio, conseguimos un superávit de 18.000 euros, lo que nos permite iniciar una nueva etapa de crecimiento, de hecho, ya hemos contratado a una persona joven, formada y con experiencia para ocupar la dirección general de la Cámara, lo que nos permitirá ampliar, aún más, los servicios de la cámara en estrecha colaboración con las Cámaras municipales de la eurorregión.

–Entiendo que la demora de las elecciones nada tiene que ver con una hipotética integración.

–Lo descartamos. La exposición de los censos ya está realizada y es evidente que, en los territorios donde no hay Cámara, no se pueden realizar elecciones. A propósito, quien presta servicios relacionados con el comercio internacional en la provincia de Ourense, transfronteriza también en todo el sur, es la Cámara de Tui, la Cámara de Santiago tiene alguna intervención puntual. Es chocante la afirmación de que vamos a prestar servicios a las empresas de Ourense desde Vigo cuando desde Tui venimos trabajando con total sintonía en esta colaboración desde el cierre de la Cámara de Ourense.

–¿Qué persigue la Cámara con este escenario electoral?

–El nuevo proceso electoral tiene que servir para la renovación de los plenos de las cámaras y la incorporación de gente joven que sitúe a las Cámaras en el lugar que les corresponde, son las únicas organizaciones empresariales con reconocimiento internacional. Y estamos seguros de que, con la renovación de los plenos, se abrirán nuevas vías de colaboración entre las Cámaras.

–¿Qué objetivos se marca la Cámara a corto plazo?

–La mejora de la situación económica nos permitirá la renovación tecnológica de la Cámara, muy necesaria. Gestionar mayores programas con fondos FEDER a implantar en las empresas y potenciar nuestro carácter transfronterizo, queremos ser la puerta de entrada y salida de Galicia con el norte de Portugal y, sobre todo, continuar con el desarrollo de nuestro Plan Estratégico, que pasa por la restauración del edificio de la antigua aduana de Tui, propiedad de esta Cámara. Llevamos siete años con trabas burocráticas para su restauración y el proyecto solamente pretende la recuperación integral del edificio que se convertirá en la plataforma para ampliar los servicios a las empresas de la demarcación y de la eurorregión.

La entidad olívica apuesta por dejar solo dos en Galicia

Como avanzó FARO, la Xunta se encuentra desde hace semanas trabajando en la unificación de las sedes que todavía resisten en la comunidad para crear dos entidades con mayor peso que se distribuyan entre el norte y el sur. La situación de las Cámaras ha ido empeorando, casi como norma general, desde 2010. En diciembre de aquel año, el Gobierno –entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero– aprobó el Real Decreto-Ley 13/2010 por el que, entre otras medidas, se eliminaba la obligatoriedad del pago de las cuotas camerales. Aquella decisión supuso la puntilla para aquellas entidades que estaban justas o ya en aprietos y significó el deterioro paulatino del resto, llevando a algunas de ellas a la desaparición –Ourense– o a reformularse por completo.

Fuentes conocedoras del proceso confirman que la Cámara de Vigo ya trabaja para asumir las competencias de la de Ourense. Desde Vigo, se defiende la necesidad de aglutinar en solo dos Cámaras de Comercio el conjunto de la actividad que se da en la comunidad gallega.