De Ucrania al Teatro Real con parada en Vigo

A veces, las tragedias traen consigo sorpresas agradables, que, en este caso vienen en forma de sueño cumplido. Ni sus profesores de instituto –que no creían en sus capacidades– ni sus compromisos familiares, ni ser ama de casa, consiguieron borrar aquellas ganas de cantar que botaban de sus entrañas. “No podía soportar que nadie creyese en mí cuando era joven, pero aquello nunca se fue”, explica Anna Mishchenko, cantante de ópera. Después de huir del horror de la guerra, esta soprano ucraniana de 43 años formará parte, sin esperarlo, del próximo elenco del Teatro Real en Madrid.

Aunque tiene terminada la carrera de Ingeniería de Minas en la rama de Hidroecología, nunca ejerció porque “el salario en Ucrania para este tipo de ingeniería es muy bajo” y acabó como administrativa en la universidad. La guerra partió su vida en dos. Su marido, gestor inmobiliario, se encuentra ahora desarrollando tareas de guardia territorial. “Las cosas se pusieron feas. Hace un año compramos un piso que fuimos amueblando poco a poco y aún faltan muchas cosas, pero, al menos, él puso meterse ahí, desde donde ve a menudo, misiles sobrevolando nuestro edificio”, relata.

"Vine en el suelo del tren pero en junio empiezo en el mejor teatro lírico del mundo"

Con sus dos hijos de 17 y 11 años partió desde su Dnipro natal el pasado 8 de marzo buscando no solo protegerlos, sino, poder ofrecerles un futuro mejor lejos de Ucrania. Sabe que si la “guerra acaba, su país no será un lugar confortable hasta dentro de mucho tiempo”. No quedaba ni un asiento libre en el tren aquella mañana que decidieron ir a probar suerte en la estación –el aeropuerto ya había sido bombardeado– sin éxito. Ya por la tarde, la situación aún fue más complicada. “La gente se tiraba literalmente a las vías convirtiéndose en un ‘sálvese quien pueda’ y lo vi peligroso. Mi marido pensó, entonces, acercarnos al tren ya de noche bordeando la zona en coche para acceder desde el lado opuesto. En el último vagón quedaban dos asientos donde fueron mis hijos y yo lo hice en el suelo. Mi esposo quedó ayudando a subir las maletas al resto de mujeres que viajaban solas con sus niños”, recuerda Anna.

Veinticuatro horas después estaban en Leópolis. Pasaron cuatro días en una aldea a 15 kilómetros de la ciudad en casa de un amigo que consiguió evacuarlos a Cracovia junto a los empleados de una empresa de transporte en la que trabaja su hija. “Allí quise comprar un billete de avión a Madrid, pero eran muy caros. El dueño del hotel donde pregunté cuanto valía una noche, nos dejó quedarnos 3 días gratis. Bajaron los billetes y pude comprarlos”, señala.

Un conocido les ofreció alojamiento en Vilaboa durante 15 días y Anna junto a sus dos hijos pisaron por primera vez tierras gallegas. Durante esos días conoció a otra ucraniana que llegaba en coche recorriendo 4.000 kilómetros en coche con su hijo de tan solo nueve meses. En sus ratos de conversación decidieron que debían tomar la iniciativa. “Estábamos solas. Debíamos arreglar nuestros papeles, buscar un alojamiento. No podía estar más Vilaboa porque a mi conocido se le terminaba la estancia allí, así que me vine a Vigo a través de Accem”, matiza.

Es un objetivo casi inalcanzable en Ucrania

Fue recién aterrizados en Vigo cuando Anna empezó a acordarse de 2016 y 2018 y viajó a Madrid a tomar clases privadas de ópera con una profesora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. “Milagros se llamaba y le dije que yo no quería ayudas sino trabajar. Nunca perdimos el contacto. Llamé al Teatro Real que me derivaron a ella nuevamente. Y fue un auténtico ‘milagro’ y un sueño difícilmente alcanzable desde Ucrania”, destaca.

Después de estudiar canto de manera autodidacta y de pasar las pruebas del conservatorio en su país, Anna llevaba trabajando dos años en la Casa de la Ópera de Dnipro cuando la guerra estalló. “En 2013 cuando murió mi padre, que el pobre no pudo disfrutar de la vida, hice un repaso de la mía. Estudié, me casé, tuve hijos y fui ama de casa. Cuando tenga 90 años diré lo mismo que a los 40. Fue cuando me decidí a ser consciente de mi talento, que quizá sí que podía servirle a alguien más, y empecé a estudiar. Me cansé de las sirenas y los sótanos. No quería eso para mis hijos. Quiero que tengan oportunidades. Mi marido me decía, ¿cómo vas a dejar tu teatro? Hoy estoy buscando piso en Madrid porque, aunque casi no me quedan ahorros, en dos meses empiezo a trabajar en el mejor teatro lírico del mundo”, concluye.