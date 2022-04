Gracias al empeño infinito y la vocación de muchos profesionales o amantes del libro, siguen abriendo librerías, aunque sean más las que mueren que las que nacen. Gracias a Iria Costas y a Luis Toba tenemos en Vigo una librería nueva, pequeña pero para paladares exquisitos y en un espacio histórico de tanta calidez cultural como el museo MARCO. ¡Bienvenida Lasal Books! Paseas por ella y puedes hallar tanto una edición XL primorosa de la Bauhaus como un libro de fotografía de Rocío Bueno o de Vary Caramés. A Rocío y Luis, una del mundo del diseño gráfico y otro de la fotografía, les une la pasión por los libros y ya operaban hace casi un año en Internet con la página web lasalbooks.com, pero ahora han hallado espacio físico inmejorable. Ahí se pueden encontrar libros sobre arte, arquitectura, fotografía, diseño e ilustración... No tanto libro técnico sino libro artístico, muy visual y con encuadernación cuidada, sin que falten ediciones especiales y ejemplares firmados por sus autores. Pero no sólo inauguran una librería, sino que quieren ser un elemento dinamizador más de este gran centro de la cultura que es el MARCO y que ahora cuenta con este espacio de referencias en el mundo del arte, como en otro tiempo lo fue con María Falagan.

O Palancas, de Crecente: abordaje a una lamprea

No todo va a ser leer. La cocina es otra forma de cultura y yo me fui el otro día con Manolo Míllara a casa de Jorge y Rosa, allá en Crecente. Sí hombre sí, la que fue allá por los años 30 de la señora Filomena y en los años 50 pasó a manos de Joaquín y Maruja Lobariñas. Hablo del restaurante O Palancas, ese que cantó en uno de sus libros el juez de paz Román Iglesias, allí nacido y ya fallecido, en el que Jorge Martínez y su mujer, Rosa Giráldez, dan de comer al hambriento y beber al sediento con una alegría y espíritu de trabajo a prueba de bomba. Allí podíamos haber comido chuletas, chuletones de envergadura, solomillos, empanadas de todo lo posible, pescaditos fritos según cuando... pero nosotros atacamos a una lamprea con el éxito habitual, con vino de la casa. Muy cerca, en Albeos, está el Pazo da Fraga donde me llevó hace unos años el licenciado Morales para conocer y comer con esa excelente mujer que es María Luisa Fernández Anguiano, su propietaria. De Albeos mismo es Rubén Nogueira, el marido de Boris Izaguirre, hijo de Manolo “da Pousa” y nieto de Otilia “da Pousa”. Pero a lo que voy es que comimos en O Palancas, y volvimos a Vigo habiendo recuperado la fe en Dios, que debe protegerlo.