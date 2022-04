"Toda a familia do Club Baloncesto Seis do Nadal - Coia lamenta profundamente o falecemento de Antón Couso aos 23 anos, ex-xogador da nosa entidade desde que mudara a Vigo por estudos. Moito ánimo e forza para os seus familiares e amig@s". Con este mensaje, la entidad deportiva publicó ayer un emotivo vídeo a través de sus redes sociales en memoria de Antón, el joven que falleció este pasado fin de semana tras ser hallado inconsciente detrás del Museo MARCO de Príncipe. El equipo de baloncesto quiso despedir así a su ex jugador, con un homenaje que suscitó las muestras de cariño por parte de los seguidores del club y amigos del joven.

El Club Baloncesto Seis do Nadal no es la única entidad que llora la pérdida de Antón Couso, y es que la Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía del campus vigués, en donde el joven fallecido acababa de completar el Grado de Energías, se sumaba también ayer al duelo uniéndose "á tristeza e á dor polo falecemento de Antón Couso Viana". Toda a familia do @CBSeisNadalCoia lamenta profundamente o falecemento de Antón Couso aos 23 anos, ex-xogador da nosa entidade desde que mudara a Vigo por estudos.



Moito ánimo e forza para os seus familiares e amig@s.



🖤 Eras grande aquí e serás grande alí. Descansa en paz. pic.twitter.com/dOD1QpbA4M — Seis do Nadal - Coia (@CBSeisNadalCoia) 4 de abril de 2022 Antón Couso falleció el pasado sábado en el Hospital Álvaro Cunqueiro, tras ser hallado inconsciente en la calle Londres, detrás del Museo MARCO de Príncipe, a primera hora de la mañana del viernes. Una mujer que paseaba a su perro dio la alerta y posteriormente fue trasladado al hospital vigués. Una vez allí, los facultativos comprobaron que tenía un traumatismo craneoencefálico y dos costillas rotas, pero ninguna otra lesión indicativa de que hubiese sufrido una posible agresión. Según pudo saber este periódico, el centro sanitario puso en marcha el protocolo de donación de órganos del fallecido tras recibir la pertinente autorización. La Policía Nacional, concretamente el grupo UDEV-Homicidios, baraja la hipótesis de la caída accidental como la más probable, tras la toma de declaración a testigos y el visionado de las imágenes de las cámaras de la zona que están centrando las pesquisas. Precisamente, ayer mismo, los agentes examinaban las cámaras de seguridad de las inmediaciones del Museo MARCO para tratar de esclarecer la muerte del joven de 23 años. Por el momento, el juzgado ya ha recibido el parte de lesiones, pero los agentes continúan trabajando en el caso, que apuntaría a una caída accidental.