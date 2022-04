“Vi puntos de agarre en la fachada y decidí descolgarme; algo grave había pasado”

El esclarecimiento de delitos y la detención de sus autores es una parte nuclear de la actividad de la Policía Nacional. Pero hay otra que también caracteriza su quehacer diario, los servicios humanitarios y asistenciales. La comisaría de Vigo recibe entre 60 y 80 alertas cada mes de esta índole. Ancianos desorientados en la calle o que han tenido algún problema de salud o accidentes en sus domicilios, personas preocupadas por un familiar o vecino del que no saben nada desde hace días, pacientes psiquiátricos, gente que se desploma en la vía pública, incendios o personas que amenazan con poner fin a su vida. La casuística es muy amplia.

No es lo habitual, pero a veces esos servicios, por motivos de lo más diverso, pueden suponer un riesgo para los agentes que los protagonizan. Es lo que ocurrió en una intervención realizada en la ciudad hace algo más de dos semanas. Una mujer telefoneaba nerviosa a la Sala del CIMACC-091 de la comisaría viguesa porque una amiga no respondía a sus llamadas ni le abría la puerta de su casa. No era normal, tenía la certeza de que algo malo le había sucedido. Dos agentes de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), de la unidad de Seguridad Ciudadana, acudieron allí y verificaron la gravedad de la situación. Y decidieron actuar con la mayor premura posible porque el tiempo jugaba en su contra.

Miguel es uno de esos policías nacionales. En una entrevista con FARO relata como fue esa intervención desarrollada el 17 de marzo en As Travesas. La viguesa que necesitaba ayuda, de 47 años, reside en un primer piso de un edificio de ese barrio. “La amiga estaba preocupada porque no le cogía el teléfono, no respondía al timbre de la casa y aunque tenía un juego de llaves, no podía abrir porque había unas llaves puestas por dentro”, cuenta. Esas llaves por dentro delataban que había alguien en la vivienda y, dado que la mujer vive sola, tenía que ser ella. “Estaba claro que le había pasado algo, dimos golpes en la puerta y no se escuchaba nada dentro; era imposible que no reaccionase a ese ruido”, agrega este agente, que lleva 15 años en la Policía Nacional y que, antes de obtener plaza en Vigo, estuvo en el País Vasco y en Madrid.

Búsqueda de opciones

La primera y lógica opción fue intentar abrir la puerta principal de la vivienda. Pero no era posible: “Era de seguridad, con tres puntos de anclaje, no íbamos a ser capaces”. Contactaron con la Sala para que movilizase a los bomberos, pero el tiempo apremiaba y buscaron ellos mismos otras opciones. Entrar en la casa por la fachada exterior del edificio era “complicado”, pero por la interior, por el patio de luces, la cosa cambiaba. “Mi compañero vio que era posible, que igual nos podíamos dejar caer por ahí y acceder”, describe. Así que fueron a la segunda planta, pidieron permiso a los moradores del piso ubicado encima del de la mujer, valoraron el escenario que tenían ante sí y lo vieron viable.

“No era una fachada lisa como la exterior, sino que había puntos de agarre y anclaje, así que decidí bajar”, afirma Miguel. “Me agarré al marco de la ventana de ese segundo piso hasta que hice pie en un saliente y desde ahí fui usando los puntos de apoyo, sujeciones de tubos de gas, para ir descolgándome hasta llegar a la ventana del primero”, añade. La distancia era de una planta, “de una ventana a otra”. La altura no era considerable pero aún así, destaca, el riesgo estaba en que, si los puntos de agarre fallaban, caería “de espaldas y de cabeza”. “Era clave que las sujeciones aguantasen mi peso”, dice el efectivo, que supera los 1,90 metros de altura.

Todo salió bien. Entró en la casa, abrió la puerta a su compañero y, tras recorrer las distintas estancias, encontraron a la mujer sobre la cama, inconsciente y con el pulso ya muy débil. Avisaron, acudió una ambulancia y los sanitarios estabilizaron a la paciente, trasladándola a un centro sanitario. “La intervención salió perfecta. Solucionamos la situación muy rápido”, concluye.