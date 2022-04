La historia marinera tiene en la ropa un testigo

El patrimonio cultural naval gallego no solo son las embarcaciones, los oficios y las herramientas tradicionales. Patrimonio cultural también son las vestimentas características que vistieron, históricamente, las gentes que desarrollaron su vida personal y profesional a lo largo de la costa gallega. Esa fue la reflexión que, poco a poco, ha ido madurando la investigadora Eva Pérez y ahora le ha hecho meterse de lleno en la recuperación de las vestimentas tradicionales anteriores a 1940: “A idea xurdiu de tanto saírmos a navegar. Pensamos, se temos traballado tanto na restauración das embarcacións tradicionais, como é posible que non fagamos ese mesmos esforzo coa roupa?”, argumenta. La idea, desarrollada junto a su compañero Alberte Mozo, iba cogiendo fuerza.

Así, el día de la Festa do Museo de Redondela, salieron a navegar caracterizados de época. “Aí xa foi cando no decidimos. Tiña todo o sentido do mundo facer un esforzo por rescatar do olvido esas vestimentas”. Entonces, gracias al apoyo de la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar, ambos se embarcaron en este proyecto que consideran “apaixoante”.

Una vez recibido el respaldo de Culturmar, Eva Pérez, que tiene una amplia experiencia en la investigación etnográfica dentro de la música tradicional, se puso manos a la obra. “A clave, loxicamente, son as fotografías históricas da época que nos interesa, que é anterior a 1940”, argumenta Pérez. La fecha límite no es casual. En el mundo de la investigación del patrimonio cultural naval parece haber bastante consenso en que a partir de ese año, los flujos migratorios empezaron a mestizar las vestimentas.

"Contrastamos os documentos que atopamos cos testemuños de persoas maiores que lembran como se vestían os seus pais e avós para faenar”

Con esta premisa, ambos investigadores se pusieron a revisar el material documental. “Aquí xa nos atopamos o primeiro obstáculo. Tendo en conta os recursos da época, a maioría das fotografías en contextos mariñeiros están relacionadas coas festas do Carme e, eses días, non se vestían coa roupa de faena”, concreta Pérez. Entonces, Eva se topó con un joven de la zona de Camelle cuyo abuelo era fotógrafo en la zona y le abrió una línea de investigación muy interesante: “Nese arquivo atopamos auténticas xoias para a nosa investigación desa zona da Costa da Morte”.

Las fotos son el principal medio a través del cual Eva y sus compañeros desarrollan patrones de trajes. “De feito, grazas a esas imaxes de Camelle, sacamos un. Tamén puidemos contrastar tipos de texidos, algo moi importante tamén”. Aunque con las imágenes a veces resulta complejo contrastar esa información, al igual que con los colores, los testimonios orales de los familiares también son muy útiles para ellos: “Tamén contrastamos os documentos que atopamos cos testemuños de persoas maiores que lembran como se vestían os seus pais e avós para faenar”.

El trabajo que hasta ahora han realizado ya ha dado sus primeros frutos. Eva expone algunas de las conclusiones a las que han ido llegando: “Atopamos por exemplo que o pantalón do texido mahón foi moi común ata arredor de 1970 pola súa robustez, comodidade e flexibilidade. Tamén que antes de 1940 as botas de faenar tiñan a sola de madeira e de coiro ata o xeonllo. Logo, para impermeabilizalas empregaban varios tipos de graxa”. Lo que está claro, explica, es que “cada roupa tiña a súa función”. Luego, han ido encontrando curiosidades como que los trajes de las personas que se dedicaban al mejillón eran –todavía lo son– parecidos a lo largo de toda la costa gallega.

“A maioría das mulleres cruzaban o pano para tratar, dalgún xeito, de esconder o peito"

Otra de las vestimentas recurrentes que se repite en la mayoría de zonas de Galicia es el pano que vestían y cómo lo vestían las mujeres._No solo marineras, también labregas. Tanto en el interior como en la costa. “A maioría das mulleres cruzaban o pano para tratar, dalgún xeito, de esconder o peito. Temos que pensar que daquela esa imaxe estaba moi mal vista e todas elas tiñan que traballar agachándose”, reflexiona Eva.

El trabajo de las costureiras

Eva Pérez reconoce que ya se ha puesto en contacto con una costureira, Patricia Saiáns, especializada en el trabajo con tejidos artesanales. Su Obradoiro de Costura será, con toda probabilidad, el lugar donde este equipo apoyado por Culturmar materializará todo este trabajo previo de documentación e investigación: “Fainos moita ilusión. Ademais, consideramos que é a persoa axeitada. Non só porque teña un acceso prioritario a estes materiais tradicionais, senón que é a nosa obriga tratar de apoiar a persoas que, coma nós, traballan para que o noso patrimonio cultural non desapareza. Tamén os nosos oficios”.