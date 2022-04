La veracidad del relato prestado por la menor, los informes periciales psicológicos y una historia clínica que contradice la versión exculpatoria del acusado son los elementos probatorios tenidos en cuenta por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, para condenar a cuatro años y un día de prisión al hombre que abusó sexualmente de su sobrina en una ocasión en el Hospital Montecelo de Pontevedra donde se encontraba ingresado y dos veces más en su domicilio.

El caso llegó a juicio después de que la adolescente confesase a una psicóloga los tocamientos que había sufrido. Lo hizo con “angustia y temor”. El acusado se declaró inocente en la vista oral y, del episodio en el hospital, ocurrido cuando fue a dar un paseo con la menor por los pasillos del centro sanitario, alegó que eso no era cierto ya que no se podía levantar de la cama porque tenía una vía con suero en el brazo así como una sonda. La sala rebate que dicha circunstancia no consta en la historia clínica, que describe que el paciente estaba bien, tolerando “dieta” y con “buen estado general”.

La familia de la víctima, entre ellos su madre, su padrastro y la mujer del acusado, negaron los abusos denunciados y apoyaron la versión del condenado de que no se levantó de la cama en el hospital, pero los magistrados dicen que carecen de credibilidad por la “mala relación” que tenían con la menor.

Estos hechos que sucedieron ya en 2017 desembocan ahora en una condena por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años. Junto a la pena de prisión, se impone al condenado la de libertad vigilada durante cinco años, así como que indemnice a la víctima con 2.000 euros. Contra la sentencia cabía recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).