La niñez y la juventud de Xaime Fandiño se plasman con enorme frescura, humor y emoción en “La acera volada”, un libro que reúne los artículos que durante un año el profesor, músico y escritor vigués publicó en FARO DE VIGO en una sección que lleva el mismo nombre.

Esta mañana, acompañado de otros “niños” de su barrio -el músico y cineasta Antón Reixa y el presidente del Celta Carlos Mouriño- Fandiño presentó el libro en un acto tan vital y entusiasta como su protagonista celebrado junto al árbol del olivo en el Paseo de Alfonso ante decenas de personas que pasaron una mañana entre nostálgica y lúdica.

Al ritmo de la banda de Fandiño, “Los deteriorados”, el escritor recordó algunos de los momentos de su niñez en el barrio y recordó la importancia de “aprender a envejecer, para lo que no hay manual de instrucciones”. Antón Reixa, autor del prólogo del libro, desgranó con mucho humor sus recuerdos del barrio, “cuando venía a comer a casa de mi abuela”, y la clave que le unió a Fandiño: “Ninguno de los dos teníamos aldea y, mientras todos nuestros amigos se marchaban muchos fines de semana y en verano a las suyas, nosotros nos íbamos a Samil en tranvía y eso nos hizo amar el país”.

La quiosquera y su hijo que cantaba Sinatra, la fábrica de gas, la mueblería, los bares… Tantos sitios comunes y recuerdos de una época que unen también al autor de “La acera volada” con Carlos Mouriño. “No nos conocíamos, pero los escritos de Xaime me hicieron revivir parte de mi niñez y juventud, así que cuando Xaime me llamó para acompañarle acepté encantado”, contó el presidente del Celta, que relató algunas anécdotas como cuando los niños del barrio se asomaban a ver pasar a las niñas que iban hacia el colegio de las Carmelitas y las partidas de dominó de su padre precisamente en el mismo bar –“El Castro”- en el que se celebró el acto “y que eran inexcusables para él”.

La presentación contó también con la participación del director de FARO, Rogelio Garrido, que relató cómo se fraguó esta sección en el periódico y la huella indeleble que deja en todas las personas “la pérdida de dos territorios” vitales – la niñez y el barrio-, y de Luis Barros, gerente de Atendo, que realiza varios proyectos con Fandiño.

El dinero recaudado con la venta de los libros es para la asociación ArtForDent, implicada en la investigación de una dolencia rara denominada Dent.