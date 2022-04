O concerto de Tanxugueiras da pasada noite en Vigo foi todo un éxito. Da 'Terra' ao ceo, Aida Tarrío e Olaia e Sabela Maneiro contaxiaron a súa forza e o seu ritmo galegos a un auditorio Mar de Vigo cheo a rebentar. Non foi suficiente co aturuxo do interior e un grupo de persoas levou a festa á saída do concerto.