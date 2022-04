El partido de esta tarde entre el Celta y el Real Madrid ha colgado el cartel de 'no hay entradas', pero eso no quiere decir que, como muchos temen, se obre el lleno en Balaídos. Habrá que esperar ya no solo a la respuesta de los socios celestes, sino también si aquellos tiques que ya fueron adquiridos para revender acaban finalmente en manos de alguien.

Desde 70 euros por un pase sub-23 hasta 300 euros por dos carnés de abonado. Son solo dos ejemplos de las cuantías que se piden en internet para presenciar en directo el encuentro entre los celestes y el líder de LaLiga que se disputará a partir de las 18.30 horas de esta tarde en Balaídos. El Celta había acotado los precios de las entradas entre los 45 y los 113 euros, sacadas a la venta el día 17, pero tan solo 12 días después se agotaron. Balaídos se vestirá de gala para recibir a los blancos El modus operandi es el habitual en estos casos: no se ejerce la venta de los tiques directamente, sino que se estos "se regalan" junto a un objeto de escaso valor, como puede ser un bolígrafo. En uno de los portales de anuncios más conocidos en internet, proliferan desde las últimas horas este tipo de reclamos para captar a aquellas personas que en el último momento decidan asistir al choque vespertino. Los hay quienes directamente ofrecen entradas y quienes están dispuestos incluso a 'alquilar' su carné de socio, una maniobra ya no solo ilegal a ojos de la Justicia, sino también para el propio club, que podría sancionar duramente a quien opte por esta vía. "Se vende boli bic y se dejan 2 carnets para el Celta Real Madrid del sabado dia 02/04 a las 18:30. Los 2 carnets son de Gol zona alta", reza una de las publicaciones. La reventa no solo se restringe a los sectores más económicos del estadio, sino que se reparte por todas las gradas, incluso en la de animación: "Vendo bolígrafo con regalo de dos entradas para el celta Madrid, grada río bajo zona animación aunque se puede sentar uno generalmente donde quiera". Esta situación, que indigna a la inmensa mayoría de la parroquia celeste, pues propicia el acceso al estadio de aficionados del equipo rival, no es nueva. Un caso semejante se vivió a comienzos de la presente temporada cuando el aforo de los campos de fútbol españoles estaba limitado por debajo del 100%. En el duelo ante el Atlético del Madrid, en pleno verano, diversos aficionados celestes denunciaron públicamente la presencia en Balaídos de una gran cantidad de seguidores visitantes repartidos por todas las gradas, algo inusual. Lo mismo ocurrió en el duelo frente al Athletic de Bilbao: "Los abonados que buscan hacer negocio deberían ser expulsados", denunció una celtista por entonces. ¿Se puede camuflar la reventa de entradas? En España, la reventa está prohibida a tenor del artículo 67.2 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: "Queda terminantemente prohibida la venta y la reventa callejera o ambulante de localidades. Al infractor, además del decomiso de las localidades, se le impondrá una multa, especialmente si se tratara de revendedor habitual o reincidente". Te puede interesar: Celta de Vigo Coudet cuenta con Mina: “Es lo lógico” ¿Qué ocurre si se regalan las entradas junto a otro producto que supuestamente está a la venta? No cuela, esta picaresca se trataría de un fraude de ley Pero ¿y si se regalan las entradas junto a otro producto que supuestamente está a la venta? No cuela, esta picaresca se trataría de un fraude de ley, como así lo recoge el artículo 6.4 del Código Civil: "Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".