“Cuando empezó la guerra, mi hijo me dijo que estaba creciendo y quería vivir”

Tetiana Vlasenko coge aire antes de responder las preguntas complejas. Hace apenas quince días que ha llegado a Vigo desde Jristinivska, un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad ucraniana de Uman. Su actitud parece invulnerable. Ha tenido que recorrer casi 4.500 kilómetros en seis días con sus dos hijos huyendo de la guerra. Quizás eso la haya obligado a no permitirse derrumbarse. “El día que comenzó la guerra sí que me desmoroné”, explica a través de una aplicación móvil que la traduce de forma instantánea. El recuerdo de esa mañana en su mente es indeleble. Se despertó y su hijo, Egor, se acercó para decirle: “Mamá todavía estoy creciendo y quiero vivir”.

Aunque Tetiana no ha venido sola a Galicia, ha dejado a buena parte de su familia en Ucrania. Algunas mujeres se han quedado de forma voluntaria, pero su marido se ha visto obligado a alistarse forzosamente en el ejército ucranio. Como tantos otros hombres, su compañero nunca había cogido un arma hasta el momento de la invasión rusa y hace varios días que no sabe nada de él. De quien sí tiene noticias, con cuentagotas, es de sus padres y de otros familiares que no han tenido que ir a combatir a alguno de los frentes. Hasta hace poco, todavía permanecían en sus casas, pero, a comienzos de esta semana, se han tenido que movilizar a un refugio antiaéreo: “Por lo que hablamos con ellos, nos cuentan que están bien”. Pero la falta de certezas al respecto la inquieta y no la deja descansar por las noches. El área metropolitana de Uman, donde se encuentra casi toda su familia, está al sur de Kiev y, por suerte, todavía lejos de los ataques rusos.

En este tedioso viaje también los han acompañado Halyna Tovt, prima de Tetiana, y sus dos hijos pequeños, Ivan y Sacha. Su situación es similar. Su pareja, sin conocimientos previos sobre acción militar, también ha tenido que coger un rifle y alistarse en el ejército. Halyna es más optimista que su prima y cree que la guerra acabará pronto, o al menos eso es lo que desea. En cambio, Tetiana hace referencia a una de sus últimas conversaciones con su marido para decir, con pesar, que la invasión durará, por lo menos, “otros seis meses”.

Tetiana y Halyn escogieron España como destino por casualidad. Tras abandonar su país con prisas, pasaron tres días en el refugio de un municipio polaco del que no recuerdan el nombre: “Seguimos el camino y, al poco tiempo, nos vimos solas”. Fue ahí cuando, de manera fortuita, se cruzaron con un grupo de ayuda humanitaria de la Cruz Roja que les recomendó que se dirigiesen a España. Entonces, consiguieron subirse a un autobús de ayuda humanitaria que los dejó en Valencia tres días después. Desde allí, el Levante Unión Deportiva cedió un autobús en el que viajaron hasta Vigo junto a otros trece compatriotas. Esa fue, por fin, su última parada.

Desde entonces, las dos familias viven juntas en un piso que les ha cedido una empresa que prefiere mantenerse en el anonimato. Sus hijos ya han empezado las clases en el colegio y todas las personas alrededor de ellos se sorprenden de la velocidad y las capacidades de aprendizaje. En especial en un idioma que, probablemente, no habían escuchado en su vida.

Su interlocutora y sostén personal y económico durante los escasos quince días que llevan en la ciudad es Mayte Álvarez, una viguesa que, desinteresadamente, los está acompañando en este periplo burocrático y vital: “Realmente estoy aprendiendo mucho y tengo la suerte de poder hacerlo gracias, también, a la gente que me rodea a nivel personal y profesional, que lo hacen posible”.

Aunque las dos grandes oenegés que trabajan en España con personas refugiadas –Accem y Provivienda– acompañan y ofrecen una cobertura completa durante su llegada e integración, no dan abasto para cubrir flujos migratorios como el actual. De hecho, ya estaban al límite de sus capacidades antes de que estallase esta guerra. Por eso, Tetiana y Halyna encontraron una alternativa habitacional a través de Emergency Home. Mayte insiste en hacer hincapié en reflexionar sobre la acción solidarias y los límites personales: “Es necesario que la gente se dé cuenta de que este apoyo no puede ser efímero. No es ceder un piso sin más y ya está. Estas personas llegan con lo puesto y necesitan personas involucradas que puedan cubrir todas sus necesidades económicas”.