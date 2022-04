Cuatro de cada diez denuncias en Vigo están relacionadas con ciberdelitos

El aumento notable de los ciberdelitos en el entorno de Vigo tiene preocupados a los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con influencia en la ciudad. También a la Administración. Ayer, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, incidía en esta cuestión en la celebración de la Xunta Provincial de Seguridade: “Este tipo de delitos aglutinan ya [en Vigo] el 40% de las denuncias diarias recibidas en la Comisaría de la Policía Nacional”.

Esta reunión se celebró tras estudiar los datos facilitados por los principales mandos policiales y aunque, a juicio de la subdelegada del Gobierno, “los datos son buenos”, incide en la preocupación que les producen los ciberdelitos: “Sobre todo, aquellos de pequeñas estafas por Internet”.

Además, otra de las vertientes que más les preocupa es el aumento de episodios de amenazas, coacciones y pequeñas lesiones que se producen en el entorno del ocio nocturno e, incluso, en las comunidades vecinales.

Los altos mandos también han podido hacer un balance de las incidencias acumuladas durante el primer trimestre del año y que han querido comparar con el 2019, el último no distorsionado por la pandemia. En esa línea y según fuentes policiales, se ha evidenciado un incremento importante de los delitos por lesiones, que han crecido por encima del 100%. La subdelegada ha querido aclarar que “aunque la cifra global no es preocupante, el porcentaje de incremento interanual es alto”. En Vigo también se pudo apreciar un incremento del 8% de robos en vivienda. En contrapartida, se ha podido observar una caída de más del 50% de los robos en establecimientos comerciales y de un 15% en sustracción de vehículos. También los hurtos leves han bajado en torno a un 12% interanual.

El reparto de nuevas plazas

El balance del primer trimestre de las comisarías gallegas ha coincidido en el tiempo con una noticia negativa para ellos. La Dirección General de la Policía informó anteayer de una ampliación de 2.500 plazas para las plantillas de la Policía Nacional en toda España. Un reparto del que todas las comisarías gallegas se han quedado fuera.

“Nos parece inadmisible que no se amplíe ningún puesto de la Policía en Galicia, máxime cuando en nuestra Comunidad Autónoma hay muchas Comisarías Locales que necesitan urgentemente este tipo de refuerzo de personal”, explican fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP). De hecho, la comisaría de Vigo lleva con el mismo catálogo de puestos de trabajo desde 2007. Preguntado por las posibles razones de esta diferencia, el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, explica que “el hecho de haber estado tanto tiempo sin nadie al frente de la Xefatura Superior, podría haber condicionado el reparto, ya que es necesario estar pelearlo y estar encima de los otros organismos”.