El Concello aspirará a fondos UE para el anillo verde

El anillo verde contraincendios tendrá que seguir esperando. El Concello avanza que está “a la espera de la convocatoria de fondos europeos” para concurrir “con una parte” de esta senda protectora de casas, montes y ciudadanos. La Xunta defiende que el proyecto fue presentado por el gobierno municipal, “no es” autonómico; subraya que le ofreció su colaboración a la entidad de la Praza do Rei “para la mejora del monte periurbano” y destaca que colaborará “para avanzar en un trabajo común”. Ante la demora, los comuneros ya se han puesto manos a la obra para trazar este cortafuegos y la franja de defensa pasiva, como informó FARO esta semana.

Hace poco más de un año, el alcalde, Abel Caballero, lamentó que la entidad de la Praza do Rei llevaba desde octubre de 2019 esperando por el OK de la Xunta al anteproyecto, paso que consideraba necesario para su ejecución. “Para poder expropiar o llegar a un acuerdo con los propietarios, precisamos su aprobación. Pone palos en las ruedas. No podemos proceder, necesitamos las observaciones de la Xunta”, destacaba en una rueda de prensa el regidor antes de criticar a la administración autonómica por “paralizar” un anteproyecto “muy maduro”.

Meses después, en octubre, el conselleiro do Medio Rural negó que la culpa fuese de la Xunta y aseguró que la voluntad de la entidad de San Caetano estaba “acreditada”. Recordó que, en abril de 2021, envió una carta al regidor en la que le explicó que, en esa fase de tramitación del anillo verde, “no hace falta ningún informe” de la administración autonómica. “Pero, en aras de la cooperación y coordinación administrativa, le remitimos dos informes para que se sintiese tranquilo y supiera que apoyábamos el anillo verde”, anotó.

El Concello espera ahora por fondos llegados de Bruselas para hacer realidad una petición que viene de antiguo. Como indica el presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo, Uxío González, los comuneros llevan más de un lustro con la esperanza de ver un anillo verde que impida consecuencias nefastas como las que se produjeron en octubre de 2017 en la ciudad y el área: las llamas provocaron la muerte de dos mujeres en Nigrán y un hombre en Vigo. Pareció una pesadilla y puso en alerta a las instituciones. Cuatro años y medio después, el proyecto de anillo verde municipal, que resonó con fuerza en ese momento, continúa en un cajón.

La Consellería do Medio Rural subraya que le ofreció su cooperación al Concello para la mejora del monte periurbano y destaca que colaborará para avanzar en un trabajo común. Defiende que el compromiso del gobierno gallego con la recuperación del potencial forestal y con la puesta en valor de los montes vecinales en mano común, así como con la anticipación a los incendios en el área de Vigo, “es una realidad y se está plasmando con inversiones”.

Apunta que ya ha dedicado alrededor de 1,4 millones de euros en la creación de un bosque periurbano modelo en esta zona tras firmar un acuerdo de colaboración con la Mancomunidad de Montes de Vigo y con las comunidades de montes vecinales en mano común de Valladares, San Andrés de Comesaña, Coruxo y Zamáns. Las obras, ya finalizadas, consistieron, fundamentalmente, en la eliminación de brotes de eucalipto y acacia y la plantación de frondosas y pinos, la retirada de madera quemada y el arreglo de pistas en el monte Alba, Avilleira, Gato, Fraga, Cabeza de Cerne, Areeiro o Pedralonga.

La Xunta defiende su apuesta por la protección de los montes: "Se plasma en inversiones"

El proyecto del anillo verde del Concello prevé un cinturón de una longitud de casi 50 kilómetros y 100 metros de ancho. Atravesará las parroquias de Saiáns, Oia, Coruxo y se extenderá también por Valladares, Zamáns, Beade, Bembrive, San Andrés de Comesaña, Cabral y Candeán hasta llegar a Teis. Su objetivo es hacer de cortafuegos para proteger los núcleos de población e infraestructuras y facilitar la intervención de los servicios de extinción gracias a un camino de entrada de al menos 5 metros que permitirá el rápido acceso de los bomberos en caso de incendio. La senda podrá ser utilizada por caminantes y ciclistas y se conectará con los caminos forestales de la ciudad.