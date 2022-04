Teatro para construir risas

Visto el vídeo promocional, da la impresión de que podemos pasar un buen rato riendo con la comedia que podéis disfrutar hoy viernes, a las 21 horas, en el auditorio del teatro Afundación. ¡El mismo día y hora en que Tanxugueiras actúan en Vigo, pero cada cual en lo suyo! Qué falta hace la risa y qué dispuestos están a facilitarla, ensamblados, los de Bucanero, que son Xosé Bonhome y Pedro Picos y la de Manarte, que es Sabela Hermida.“Eurovisión. O fake show” es el título de esta pieza, último texto teatral escrito por Lino Braxe, que se cachondea del concurso musical televisivo por antonomasia retransmitiendo canciones, presentaciones, votaciones... desde una óptica gallega. Me dice Sabela que las tripas de la televisión, los tópicos patrios más absurdos, músicas delirantes en un juego escénico sin fin, que articulan dos actores y una actriz que cantan, bailan, presentan, actúan... Una comedia para empezar bien el mes. ¿Las entradas? En taquilla o, por Internet, en ataquilla de Afundación.

Entre Fauna y Lohengrin

¿Más teatro? Pues sí. El otro día vi en el barrio viejo, vestido de ocupante francés y apostado junto a una cerveza, a Rolando Sánchez, del grupo teatral Fauna 113. El grupo vuelve a los escenarios con las pilas cargadas y mañana mismo, a las 19 h, los podéis ver en el auditorio de la Sociedad Nautilus de San Andrés de Comesaña con la pieza de microteatro SOS, compartiendo tablas con los compas de Lohengrín Tetaro, que a su vez estrenan “Terra”.

¡Qué casa la de Obdulia!

Y siguen llegando buenas referencias de Casa Obdulia, ese restaurante de la Avda. de Galicia,140. Se nota que quien está a su mando, Juan Manuel de la Cruz, hijo de su madre, de la que aprendió afectos y efectos culinarios, y su paso por fogones como los del gallego Marcelo o el vasco Berasategui. No creas que vas a hallar seguro una mesa si es fin de semana y no reservas. Que le pregunten a Rosa Rodríguez y Antonio Armesto, que salieron el otro día dando sus bendiciones a unas vieiras en caldo de guisantes y espuma o a unas cocochas fantásticas, o a María Santamaría, experta en micropigmentación y dermopigmentación que ayer mismo saludé en el centro médico Cygom, donde tiene consulta, y que ese mismo día estaba en otra mesa con gente del grupo Santander. Sé de Casa Obdulia por lo que me cuenta gente solvente en la cosa gastronómica, aunque todavía no me ha coincido allí una sentada culinaria, que de seguro empezaré cuando lo haga por esa cerveza Malquerida de los Ferrán Adriá.

La Cantina de Oia, concierto

En otra línea más de cocina básica y popular pero sabrosona trabaja La Cantina de San Miguel de Oia (Camiño Currás, 32), cuya tutela lleva con el pasaporte vecinal Carlos Leiro con su mujer mandando en la cocina. Se ha revitalizado esta cantina con su presencia y ahora vuelven con sus cenas-concierto de primavera y un menú gastronómico fijo para afinar precios. Mañana mismo actuará allí El Jardín de Buda pero los próximos sábados darán marcha Llorente&Tribu, La Supersonic, Calau... En fin, que ahí los tenéis, dando vida a la zona.

Pablo, fan heroico de Jackson

Yo conozco hace muchos años aunque siempre de paso al vigués, cosecha 1985, Pablo Rodríguez Lago.Incluso a sus padres. Yo creo que del mundo de la música –en el coro de Woyza, por ejemplo– aunque me dicen que es técnico de sonido y compositor pero lo inesperado fue que apareciera el otro día en Sálvame de Tele5. Y es que Pablo ha escrito su primer libro (“Volviendo a Neverland”) con una tesis que pretende desmontar todas las acusaciones de abusos sexuales que pesaron sobre el rey del pop, Michael Jackson. “Todos los que quieran ser fans de Jackson pueden estar tranquilos”, dice Pablo, tras un minucioso estudio de su vida. Es un tipo muy majo, tiene su propia banda, va a contracorriente. Valor no le falta. Y su propio canal.