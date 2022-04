“No pude más y paré el tráfico”

Isabel Iglesias no pudo más. Cansada de llamar a la concesionaria para intentar cursar una reclamación por los problemas de accesibilidad al bus urbano que últimamente se repiten de forma reiterada, ayer decidió actuar. Estaba esperando, como es habitual, a la llegada del autocar en la avenida Castrelos, cuya frecuencia es de cada media hora. “Primero pasó uno y me dice que las rampas de acceso no funcionaban. Vale. Espero al segundo, y lo mismo: señora, la rampa no funciona. Después de una hora esperando, dije, hasta aquí. Me puse delante del autobús para forzar a que la empresa hiciese algo”, explica Isabel Iglesias.

No es un hartazgo ocasional. Isabel conoce de primera mano los trastornos que el mal funcionamiento de las rampas –sin las cuáles no puede subir al autocar– le ocasiona en el día a día. “Es que a veces ya no salgo de casa a ningún lado porque pienso que llegaré tarde a cualquier destino porque alguno de los buses que me toquen no le funcionarán las rampas, como ahora, que llego tarde”, lamenta. Llueve sobre mojado. La nulidad de servicio de las rampas de acceso lleva siendo una vieja reclamación por parte de los usuarios de movilidad reducida desde hace mucho tiempo. “Me cansé de llamar a Vitrasa y de mandar escritos al Concello para que solucionaran esta situación”, insiste. Antes de tomar el tercer autobús, en el que, por fin, pudo subirse, agradeció al conductor su amabilidad por intentar solventar el incidente con la empresa y disculparse con los demás usuarios que se encontraban dentro “aunque nadie bajó a unirse a una causa que mañana puede afectarles a ellos”. Por su parte, la empresa concesionaria, al ser consultada e informada por FARO, lamentan profundamente lo ocurrido y piden “disculpas públicamente a la usuaria”. Reconoce el incidente pero reitera su compromiso con la accesibilidad. Sin embargo “es posible que en una flota tan grande como la que tenemos con más de 100 autobuses que salen diariamente a dar servicio, alguno presente alguna incidencia de manera puntual como ha sido el caso”. Concluye la compañía que se han puesto en contacto con la usuaria “y le hemos trasladado nuestras disculpas, además de ofrecerle una alternativa satisfactoria para su desplazamiento”.