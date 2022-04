La Escola Municipal de Teatro y la Escola Municipal de Música de Vigo celebraron el Día Mundial del Teatro, que se conmemoró el pasado 27 de marzo, estrenando ayer en el auditorio del Concello de Vigo un espectáculo musical patrocinado por Queen, Don‘t Stop Me Now. Los alumnos de teatro, a su vez, deleitaron al público de la instalación de la Praza do Rei con una muestra de diversas escenas.

Al comienzo del evento, se leyó el mensaje internacional del Día Mundial del Teatro 2022, firmado por Peter Sellars, director estadounidense de ópera, teatro y festivales. “El teatro es la creación en la tierra de un espacio de igualdad entre humanos, dioses, plantas, animales, gotas de lluvia, lágrimas y regeneración”, reza el texto, que hace un llamamiento a replantear nuestras mentes, sentidos, imaginación, historias y futuro desde la unión de las personas: “El teatro es la invitación a hacer este trabajo juntos”. Programa en Afundación Ana Torrent, Miguel de Lira, Pere Ponce, María Galiana, María Castro o Gorka Otxoa son algunos de los profesionales de las artes escénicas que se citarán en el Teatro Afundación –García Barbón– hasta el próximo mes de junio. Se subirán al escenario para dar vida a personajes de obras de Emilia Pardo Bazán o Federico García Lorca de la mano de Afundación, la obra social de Abanca, en el marco de la Temporada de Teatro. La primera cita llega el 6 de abril a las 20.30 horas con la adaptación teatral de la obra maestra de Emilia Pardo Bazán Los pazos de Ulloa.