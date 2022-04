La Audiencia ordena la obtención forzosa del ADN del acusado del crimen del profesor de Vigo

La de ADN es una de las pruebas capitales en la investigación de un crimen. Por eso, por su idoneidad cuando se indaga en unos hechos de semejante gravedad, la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de refrendar la decisión de la jueza instructora de obtener de manera forzosa el perfil genético del joven acusado de matar al profesor jubilado vigués Benito Torreiro. El joven se negó, pero los magistrados de la Sección Quinta, en una resolución que ya es firme, validan la toma coactiva de dicha muestra mediante un frotis bucal para compararla con las colillas, vasos y cubertería que encontró la Policía Nacional en el piso de la víctima. El cadáver del sexagenario, que recibió un golpe en la cabeza y después fue acuchillado, estaba en el salón. El análisis comparativo del perfil del sospechoso con las muestras obtenidas en dichos objetos resulta crucial para, si así lo evidencian las pruebas, situar al presunto homicida en la escena del crimen.

“La medida ha sido adoptada judicialmente, vista la falta de consentimiento del investigado, y ha sido dictada en el curso de un proceso en el que se investiga una muerte violenta”, arrancan los magistrados. Es la “adecuada” para poder averiguar a quien corresponden los vestigios hallados en la vivienda de la víctima y en este particular caso no se realiza de forma “indiscriminada”: no se trata de obtener el ADN de una persona –o personas– cualquiera, sino respecto de la persona investigada “y en la que vienen concurriendo indicios de su presunta participación en los hechos”.

La sala acude a la jurisprudencia sobre la toma de ADN del Tribunal Supremo y del Constitucional, con sentencias que dicen que el derecho a la intimidad “puede verse limitado en aras a la investigación penal” o que esta intromisión en la esfera íntima de un ciudadano está justificada si se hace con un fin “constitucionalmente legítimo” previsto “en la ley” y respetando el “principio de proporcionalidad”.

David M.C. permanece en prisión desde que en enero fue detenido en relación con este crimen ocurrido a finales de diciembre de 2021. Los hechos han sido calificados provisionalmente como delito de homicidio doloso agravado por ensañamiento, castigado con hasta 25 años de cárcel. Numerosos testigos declararon ya ante la jueza.