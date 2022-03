En memoria de Ángela Botas, sor Adelaida en el Cluny

Si digo Ángela Botas, quizás no se entere nadie pero si digo Sor Adelaida seguro que a muchas viguesas se les conmoverán los cimientos de la memoria porque volverán a aquellos inolvidables años de la escuela. Falleció este año Sor Adelaida, la que fuera directora de estudios en el colegio Cluny entre 1966 y 96, Superiora en Vigo unos cuantos años y en tal centro unos 45 hasta que la destinaran por cosas de la edad a una casa de reposo de su Orden religiosa. Cluny fue durante su tiempo un colegio de referencia de muchas generaciones viguesas y, por citar unos apellidos que allí estudiaron y la conocieron, podría hablar de las hermanas Álvarez Salido, las Cominges, las Loredo, Pili Castromil... aunque también nombres masculinos porque el centro los tenía hasta los 7 años. De Sor Adelaida dicen alumnas que abundaba en generosidad, entrega, olvido de sí misma, eficacia... como leo en una foto que le dedicaron. El nombre real de esta religiosa que recogió en nombre del colegio el premio Vigueses Distinguidos era Ángela Botas, de los Botas de Castrillo de los Polvazares donde su familiar Maruja Botas tiene el famoso emporio del cocido. Cuento todo esto porque me dicen que, además de tener a Dios, fue maestra muy querida.

Xaime Fandiño, su libro, la acera volada y los Deteriorados

¿Quién debidamente informado, chavalillos aparte, no conoce a este tipo hiperactivo, socarrón, músico, ex profesor universitario de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Publicidad y director de programas de renombre en la TVG? Digo: Xaime Fandiño y olé. A ver quién no conoce a este varón machihembrado que tocó en grupos de los 60 en Vigo y tras su jubilación reciente montó el grupo Deteriorados, una banda intergeneracional de Country & Blues Heróico do Delta do Morrazo que forma parte de su proyecto “Vulnerables” para fomentar el envejecimiento activo e intergeneracional. Pero a lo que voy es que Fandiño publicó en 2021 una sección dominical de mucha y entrañable memoria en FARO que tituló La acera volada, la ha convertido en libro y lo presenta –¡apuntad e vuestra agenda!– este sábado día 2 en la cafetería El Castro, al pie del olivo centenario del Paseo de Alfonso y a la una de la tarde para que sea una sesión vermú. Ya sabéis a lo que se llama en Vigo la acera volada, esa que desde este paseo permite una visión mágica de la ría. Estarán con él bendiciendo el libro Antón Reixa y Carlos Mouriño y la recaudación de los libros irán a dar visibilidad a una enfermedad rara. ¿Por qué Reixa? Porque es el prologuista, era del barrio viejo, de Llorente, como Fandiño era de Pi y Margall y Mouriño, presi de Celta que hace el epílogo, de al lado del bar Madrid, tras la bajada del Barrio del Cura. ¡Y no faltará la música de los Deteriorados!