Así es el vigués aspirante a míster España: 29 años y apasionado de la moda

Tenaz, sacrificado y persistente. Son los tres adjetivos que utiliza Alejandro Corbacho Rodríguez (Vigo, 25 de octubre de 1992) para definirse. Es míster Pontevedra 2022: representará a la provincia en el certamen Míster Internacional España 2022, que se celebra junto con el de Miss Mundo España 2022 del 11 al 19 de junio en Pineda de Mar, en la provincia de Barcelona. Asegura que, a diferencia de lo que ocurría antes, la belleza “no lo es todo” para lograr el título. Y es que, en los nueve días de concentración, deberán enfrentarse a pruebas deportivas, culturales y de talento, y se tendrán en cuenta las habilidades sociales de cada candidato, así como su capacidad para el manejo de las redes sociales.

Inmerso en su preparación para el concurso, encuentra un hueco en su apretada agenda para atender a FARO. De lunes a viernes, se esfuerza para llegar a Pineda de Mar en las mejores condiciones. “Me levanto sobre las ocho de la mañana e intento hacer ejercicios de activación antes de desayunar: trote ligero o caminata rápida. Luego, desayuno y entreno: nado, corro y voy al gimnasio”, explica. También toca el piano, prepara las oposiciones de Policía Local y trabaja en una empresa de logística. “Los fines de semana, estoy con mi pareja, mi familia y mi perro. Utilizo ese tiempo para desconectar después de tanto ajetreo diario”, reconoce.

Sus medidas –1,87 metros de altura y 84 kilos de peso–, dice, no son lo más importante. “Nos dejaron claro que no va a ganar nadie por su estética. Estamos en el siglo XXI, buscan una persona completa, con carácter marcado, buen estado físico, amable, buena e intelectualmente completa”, explica el joven, amante desde los 16 años de la moda, inculcada por su hermano, organizador de desfiles. “En este campo, mis referentes son Balenciaga y Ágatha Ruiz de la Prada. Su personalidad y manera de entender la moda me fascina”, indica antes de concretar que se fija en modelos como Jon Kortajarena y Mariano Di Vaio por su “trayectoria, polivalencia y fuerza”. “Me identifico mucho, sobre todo, con Jon Kortajarena por su labor humanitaria con Save the Children y Greenpeace”.

"No entiendo la vida si no es con sacrificio y agradeciendo por la gente que me completa y ayuda”

Reconoce que es “muy cabezón”. “Si me marco un objetivo, no paro en dar lo máximo de mí para lograrlo”. También se define “afable y sociable”: “Me encanta rodearme de buena gente y siempre ser agradecido. No entiendo la vida si no es con sacrificio y agradeciendo por la gente que me completa y ayuda”. Son las máximas que siguió para ser elegido Míster Pontevedra tras un largo proceso de medio año con conversaciones con los organizadores. “He tenido que mandar fotos y hablar con patrocinadores y el jurado del casting. Todo se hizo por vía telefónica y telemática debido al COVID. Me dijeron que les dan mucha importancia a las redes sociales”, apostilla.

Un “impulso” a su carrera

Ganar a nivel nacional supondría para el joven “un impulso bastante grande” en su carrera. “Significaría representar a España en el campeonato internacional. Eso me ayudaría a que marcas y firmas nacionales e internacionales me miren y me puedan dar la oportunidad de trabajar con ellas. También me permitiría ser referente para quien se quiera dedicar a esto. Sería un orgullo y un honor”, asevera, a la vez que acusa la “falta de información” de la gente que critica a los certámenes de belleza: “No somos superficiales ni solo se fijan en nuestro envoltorio. Somos personas muy completas. Quien no entiende esto se quedó en el viejo canon de participantes guapos sin inteligencia. Hay doctores, ingenieros…”.