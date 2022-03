Tres viguesas al día piden auxilio al Centro de Información a la Mujer por violencia machista

Amenazas, insultos, humillaciones, coacciones. Miedo. Miedo hasta límites insospechados, que solo las víctimas de violencia machista conocen y padecen cada día. Lo saben bien en el Centro de Información a la Mujer de Vigo (CIM), que por sus manos pasan miles de mujeres al año con la cara desencajada en su primera visita esperando que, después de vaciarse y desnudarse por dentro, el calvario acabe. El año 2021 destaca sobremanera. Así lo acredita la memoria anual elaborada por la Concejalía de Igualdade y Benestar. Las consultas se han disparado a 8.336, casi 2.350 más que en 2020, que se clausuró con 6.009. Todas ellas responden a visitas y entrevistas que las víctimas tuvieron con el personal del CIM. En cuanto a las atenciones personalizadas también se incrementan, situándose en 4.714, casi mil más que el año anterior. Fueron atendidas en el centro 235 mujeres más que el año pasado, alcanzando la mareante cifra de 1.236.

La radiografía de la situación del centro de información municipal –que atiende, mayoritariamente, casos de violencia física, psicológica y sexual– es clara y precisa. Las solicitudes de auxilio aumentan como también lo hacen los recursos para proteger a las víctimas. “No hay clases sociales, ni económicas ni formativas. Si tienen algo de dinero y una red familiar pueden salir mejor, porque están apoyadas. Para quienes no la tienen o no se atreven a contarlo, estamos nosotros. Hay muchos patrones de víctima de violencia machista, pero los más frecuentes son aquellas que permanecen en la pareja pensando que las cosas pueden mejorar y las que se ven sometidas –una vez han dado el paso de separarse y no quieren tener más contacto con el agresor– a los quebrantamientos de ese deseo de romper con el vínculo, tales como acoso, violencias psicológicas, amenazas o violencia vicaria (la utilización de los hijos para perpetrar daño moral a la progenitora)”, explica Ana Kowalski, abogada del CIM de Vigo.

Para que la maquinaria se pusiera en marcha, solía ser insistentemente recomendable que la víctima pusiese una denuncia para iniciar el proceso de protección. Esto ha cambiado radicalmente. En el momento que por las diferentes vías que tiene para alertar de la violencia que sufre, –CIM, Policía o Guardia Civil– la víctima puede ingresar “de forma inmediata” en los centros habilitados para protegerlas junto con sus hijos sin necesidad de interponer denuncia. “Todo está coordinado y es muy seguro. Una vez llegan aquí y necesitan salir de sus casas porque corren peligro, en cuestión de horas se derivan al Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CEMVI) donde pasan, generalmente tres meses, y a partir de ahí, los profesionales que hacen seguimiento acuerdan con ellas la mejor opción para su situación: pisos tutelados por el Concello (también denominados en tránsito), casa refugio o una salida externa con un familiar. Tanto si están en acogida como si no, la atención es integral. “Un equipo de psicólogos, asistenta social y abogada especializada se ponen a disposición de la víctima para acompañarla, para ayudarla y, por supuesto, a asesorarla en el caso de que finalmente se sientan preparadas para denunciar”, señala Uxía Blanco, concelleira de Igualdade e Benestar.

En el momento en el que se cursa una denuncia de esta índole, advierte Kowalski que “es muy importante que las víctimas digan que van a hacer una denuncia por violencia de género y que quiere que les asista un abogado –es gratuito, de oficio y especializado en violencia de género– que acudirá en el mismo momento que vaya interponer la denuncia. Jamás estará sola”. Un protocolo especial que es férreo. La UFAM es quién llevará a partir de ese entonces su caso. Son las Unidades de atención a la Familia y a la Mujer, centradas en la víctima en todo el proceso, hasta que en un plazo de 3 días como máximo, el juzgado debe responder y abrirá, si así lo considera, una orden de protección a la víctima. La incertidumbre que, incluso con órdenes de alejamiento, sienten las víctimas –ese momento terrible de “¿Y después?”– cuando abren denuncias contra sus agresores, disuaden en muchas ocasiones a las mujeres maltratadas de romper con su viacrucis familiar. “Tienen que saber que estarán seguras. Que las ayudaremos, que lucharemos con ellas. Que nos desviviremos por su libertad”, matiza Blanco.

El lema de las víctimas: “Solo queremos paz”

Las puertas violetas de los CIM de todos los concellos recuerdan que ahí dentro, al menos, durante la presente jornada pasarán tres mujeres maltratadas una hora, quizá dos. “Solo queremos paz, repiten todas las víctimas que han pasado por aquí”, recuerda la abogada del centro. Y es que por esa “paz” lo han aguantado casi todo. Casi, porque, hubo un día que dijeron basta. Por sus hijos, primero, por ellas después. “Recuerdo a una madre y una hija aparecer por el centro a lo mismo, a que las ayudásemos a las dos”, explica Uxía Blanco. Tiene claro que desde su equipo municipal luchan cada día para integrar en esta contienda a los hombres “porque es una cuestión de todos”, además de insistir que la Violencia de Género debería ser una “cuestión de Estado”. La demanda de información y ayuda no deja de crecer, y eso es un buen síntoma de que las “mujeres ya no solo es que no quieran aguantar sino que son cada vez más las que dan el paso”. De este modo el CIM no solo asiste y asesora sino que también forma. “Para todas las mujeres que quieran tenemos cursos de defensa personal, impartidos por policías, talleres de Yoga, informática o arte entre otros. Recuerdo que gracias a las clases de defensa personal una de nuestras usuarias consiguió neutralizar a su agresor que la atacó con arma blanca”, destaca Blanco. “Hay esperanza, no tienen que denunciar para que las podamos proteger”, insiste. Nunca hay que tirar la toalla ante el maltrato. Ya son muchas. Si ha llegado el momento de dar el paso llama al teléfono de 24 horas 986 293 963.