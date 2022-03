Seguimos vivos y contentos tras estas fiestas pensadas para solaz y entretenimiento de nosotros, los vasallos aunque de noble estirpe, y no para galanes almidonados ni lindos alechugados. Ni los choripanes, ni las caipirinhas, ni los vinos de ignotos orígenes han hecho mella en nuestros cuerpos en estos días de Reconquista vividos, que yo creo que han mejorado ediciones anteriores. No sé en cuánto a número de gente, porque esa no es la medida del éxito de una fiesta ya que las hay hay que mueren de triunfo justo por el exceso de festeiros. Quizás la mayor dispersión de los puestos ha contribuido a que todo fuera más llevadero.No hubo, que se sepa, ni cuchilladas rajantes ni estocadas perforantes sino sanas distracciones alborotadas. Hubo como un norte –en la parte superior del barrio viejo– y un sur más cercano al puerto, y hubo quienes recorrieron ambos y quienes se concentraron en uno u otro pero en todos sobró alegría y ganas de sacarse el muermo pandémico de encima. Y a pesar de los muchos restos que dejamos por las calles, los servicios de limpieza funcionaron con agilidad y eficacia. Ayer no quedaba huella. Gloria a la patria española, reconquistada al francés.

En memoria de Jesús Sueiro ¿Qué azar hizo que no me enterara de la marcha definitiva de persona tan querida? El 30 de junio pasado (2021) falleció Jesús Sueiro, el que fue durante muchos años presidente de la Sociedad Filarmónica de Vigo, con el que he compartido encuentros, charlas, risas, y al que muchas veces he metido en estas páginas. No lo supe hasta estos mismos días. Alicia M. Del Burgo me lo contó y ella explicaba su personalidad de modo tan certero que así lo dejo., tal como lo dijo. Jesús Sueiro fue una persona para quién la música era su gran pasión, le acaparaba todos los momentos libres de los que disponía, un melómano empedernido que en las navidades nos deleitaba con el violín y el piano. Una bellísima persona. Dejó la presidencia de la Filarmónica por puro cansancio después de tantos años de dirigir su gestión y porque la salud ya le pedía a gritos descansar un poco de responsabilidades. En los últimos meses estuvo delicado de salud, pero nada hacía presagiar su muerte. No se le olvida. El contento de los Baños Me encuentro con Emilio Baños, de esa dinastía viguesa de la distribución de cine que tantos gozos audiovisuales nos ha traído, y me habla de su alegría por Malencolía, la película del santiagués Alfonso Zarauza, que ellos, los Baños ,han distribuido. Es la película gallega, y por supuesto en gallego, con el estreno más amplio de cualquier otra anterior. Este estreno tan magnífico, ha sido gestionado y trabajado a conciencia por la distribuidora Baños Films, cuyas cabezas visibles son sus hijos Milo y Pablo, ya que Emilio hace tiempo que está como mero observador. Sus herederos se lo han currado a tope para estrenar al tiempo en 24 cines de 17 localidades . Esperemos que los resultados acompañen todo ese sacrificio y empeño que supuso lograr este récord de estreno.