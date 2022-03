Aumentan los partos asistidos en casa: “Hay madres que lo tienen claro”

Dar a luz sigue es un momento único para las mujeres. Y hay muchas que buscan crear para ese instante un ambiente adecuado en casa que les aporte más intimidad que un hospital. Prueba de ello es que en los últimos meses ha crecido la demanda de peticiones de alumbramientos en el hogar. En Vigo hay una empresa llamada Luna de Brigantia formada por dos matronas que se encargan de realizar el seguimiento del embarazo, asisten en el momento de dar a luz en casa y también hacen el posparto. “Hay madres y padres que entienden que el parto es un proceso fisiológico que no tiene por qué tener lugar en un hospital. Buscan normalizar el momento y también más intimidad”, explica Marta Bernárdez, una de las matronas de Luna de Brigantia.

La demanda de partos en el domicilio creció considerablemente al principio de la pandemia, porque había personas que temían acudir al hospital por miedo al contagio. No obstante, según apunta esta matrona, el miedo al entorno sanitario no debería ser una razón “porque es totalmente seguro”. “Las mujeres que tienen el deseo de parir en casa normalmente lo tienen claro desde hace tiempo y están convencidas de dar a luz en su domicilio”, asegura Marta Bernárdez, profesional que defiende la seguridad de los partos asistidos en el domicilio. “Porque a la mínima complicación, trasladamos a la madre inmediatamente al hospital”, asegura. Dificultades para que el bebé encaje y que el parto no avance hacen que con el paso de las horas y el cansancio de la madre sea necesario el traslado; también si se rompe la bolsa y el líquido está teñido ya que el niño necesitará más vigilancia; si se producen descensos de la frecuencia cardíaca o el prolapso del cordón umbilical son algunas de las razones por las que se deriva a la madre a un centro sanitario.

Precisamente, a la hora de aceptar o no atender a una mujer que quiere dar a luz en casa, uno de los requisitos que manejan desde Luna de Brigantia siempre es que no vivan a más de treinta minutos de un hospital. Así, por ejemplo, no acuden a municipios como A Guarda u O Rosal, que están a una distancia superior a treinta minutos en coche del hospital Álvaro Cunqueiro. En todo caso, en los partos a domicilio que realizan desde Luna de Brigantia, siempre acuden dos profesionales para atender a la madre en el proceso.

Dar a luz en casa es una opción que no financia la sanidad pública, que debe hacerse siempre con la asistencia de matronas y cuyo coste puede rondar los 2.000 euros, tarifa que incluye no solo el parto, sino el seguimiento del embarazo y consultas una vez el niño ya ha nacido. El perfil general de las madres que optan por el parto domiciliario es el de una mujer entre treinta y cuarenta años con estudios universitarios.

El debate sobre los alumbramientos en casa volvió reavivarse a finales de 2018, cuando un bebé murió al quedarse sin oxígeno en un parto casero en el que no hubo asistencia médica. Por eso es básico que un procedimiento tan delicado como este sea atendido por profesionales.