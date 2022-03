Una “Vigo lover” que ilustra cada rincón

No sabe si es porque tiene ojos de viguesa, porque estuvo mucho tiempo viviendo lejos de su casa y fuera de Galicia o porque simplemente la suya “es la ciudad más bonita del mundo”, pero para ella Vigo tiene un encanto especial. A pesar de que inició su carrera profesional como ilustradora especializándose en la elaboración de retratos personalizados, poco antes de que llegara la pandemia del COVID, haciendo repaso de su trabajo, encontró que tenía muchas fotografías de la ciudad que le gustaban y se animó a plasmar en digital aquellos lugares que para ella eran significativos.

Sandra Martínez (Mina Ilustraciones) empezó esbozando sobre el papel las líneas de la bajada que lleva desde la Praza da Constitución a la basílica de Santa María, la emblemática Colegiata. Se confiesa una “Vigo lover hasta la médula” y le apasiona el Casco Vello vigués, de ahí que hubiera escogido su entorno para diseñar la que sería su primera ilustración de la ciudad. Además de seleccionar puntos de la urbe con los que la gente se pudiera identificar, también quiso apelar al sentimiento de barrio y por eso en sus diseños no faltan el paseo de Bouzas, el entorno de Praza América y Coia o el monte de A Guía, así como la Praza Porta do Sol, Praza de España e incluso una panorámica de la ciudad con las Cíes al fondo. Hasta se ha atrevido con un retrato del alcalde, Abel Caballero, con el que quiso felicitarlo en su 73 aniversario, en el año 2019.

Lo que nunca se imaginó Sandra Martínez es que sus dibujos llegarían a viajar en forma de lámina y también impresos en mascarillas hasta lugares como Seúl, Estados Unidos o Ecuador. Tampoco se imaginó que un día la presentadora de televisión Carlota Corredera luciría una de sus mascarillas con la ilustración de Praza América y que rezaba “Vigo no corazón” o que en un videoclip del cantautor canario Diego Ojeda se colaría su ilustración de uno de los monumentos de Vigo por excelencia, el Sireno. Es por esto que Sandra comenta que “mi idea inicial era ilustrar aquellas zonas de la ciudad que me transmitían algo, en las que había una historia, y también sacarle brillo a nuestra ciudad, acabar con esa idea de que es fea. Lo que nunca pensé es que fuera a tener una acogida tan grande y, de hecho, a día de hoy, este tipo de ilustraciones es lo que más vendo en comparación con los retratos”.

En este sentido, una de las cosas que más sorprendió a esta ilustradora viguesa es que cada vez que se acercaba una fecha señalada en la ciudad, como la Reconquista, San Roque, el 25 de julio e incluso en las épocas de turismo, las ventas se disparaban. Sandra Martínez cuenta que “no solo tuvieron buena acogida entre la gente de la ciudad, es que también tuvieron éxito entre los turistas, porque algunos de mis diseños están en tiendas de la ciudad y durante el verano y también a raíz de las luces de Navidad, el volumen de ventas se elevaba. Hay gente que incluso las colecciona, me escriben a través de las redes sociales para decirme que las coleccionan porque viven fuera y tienen mucha morriña por su tierra, que es su objeto más preciado”.

Entre su Top 10 particular, el diseño de Praza de España es el que se lleva la palma, sobre todo entre los madrileños, ya que desde la capital española es una de las láminas más solicitadas, pero también triunfan los diseños de Porta do Sol, el paseo de Bouzas y la panorámica de la ciudad. Por otra parte, le consta que al alcalde de Vigo la que más le cautivó fue la del Paseo de Alfonso XII.

De Vigo para el mundo

A nivel internacional, Sandra Martínez tiene realizado envíos a Alemania o Londres y lo más lejos que han llegado sus dibujos: Seúl, Estados Unidos y Ecuador. A este respecto, la ilustradora viguesa indica que “detrás de mis seguidores en las redes sociales no hay solo números, sino que hay historias. Muchas de las personas que compran mis láminas me cuentan por qué para ellos es especial ese lugar, qué recuerdos tienen de él o qué momentos han vivido ahí, y eso es muy bonito. A raíz de ilustrar los rincones de Vigo y también otras zonas significativas del resto de ciudades gallegas, incluso me tienen escrito de fuera de Galicia para que empiece a ilustrar, por ejemplo, Málaga. Para mí esto es un orgullo y me encantaría, pero primero quiero dedicarme a mi ciudad”, señala Martínez.

Para Sandra, el secreto del éxito de sus diseños radica en que, además de que la ciudadanía se siente identificada con ellas, ha conseguido crear un estilo propio que rápidamente es reconocido. Así, esta viguesa explica que “aunque es cierto que yo hago ilustración digital, siempre me gusta mantener una parte de la expresión plástica en mis diseños; suelo hacer un primer trabajo a mano y posteriormente introduzco el color de forma digital, empleando una técnica mixta y dejando un fondo acuarelado. Le doy mucha importancia a las texturas y también me gusta lograr un acabado algo desdibujado que, en mi opinión, es lo que le da la frescura”.

Mina Ilustraciones no es la única diseñadora que ha encontrado en la ciudad olívica su inspiración, ya que artistas como Clara Cerviño, Pablo Rosendo, Carlos Castro, Pablo Galdo, Eduardo Baamonde o Marcos Míguez Puhinger son ilustradores que en diferentes ocasiones han bebido de los rincones de Vigo para elaborar sus composiciones artísticas.