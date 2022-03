Desde 1960, y de forma ininterrumpida hasta 2020 a consecuencia del Covid, la Casa de Zamora en Vigo celebra su tradicional Semana Santa, en palabras de su último pregonero “un clásico” entre las celebraciones religiosas en todo el país. Se trata de Pedro Regojo, el ingeniero y empresario del textil redondelano que ayer se subió al atrio de la sede del Auditorio Afundación para desgranar su pregón, escrito hace ya dos años. “El presidente de la Casa de Zamora, Ángel Crespo, me lo propuso hace dos años ya, en 2020. Lo primero que se me pasó por la cabeza es que detrás de este pregón ha pasado gente muy notable e importante. Por qué yo. Soy un ingeniero, un emprendedor... Lo consulté durante 48 horas conmigo y con mi familia y accedí orgulloso”, explica Regojo.

"Un clásico"

Ayer pudo al fin desempolvar esos folios que guardaba desde hace dos años y en los que desgrana su fe y el sentir de la Semana Santa. “Prácticamente no he tenido que cambiar nada, un ajuste si eso. Pude un año disfrutar de la Semana Santa en Zamora y capté su esencia. De eso se trata. Para los zamoranos la Semana Santa es realmente importante, se habla de grandes celebraciones como las de Andalucía pero esta es realmente un clásico, una celebración que reúne a todo un pueblo de no más de 70.000 habitantes que no duda de participar de su festividad y fervor”, valora el empresario gallego.

Juventud frente a tradición

Como él mismo reconoce y sobre lo que reflexiona, este arraigo por la Semana Santa no se estima en Vigo o al menos no con la misma fuerza. Su razonamiento pasa por la “juventud” de la ciudad. “Vigo es todavía una urbe muy joven y no tiene tan anclada esta celebración. Zamora tiene más de 1.000 años y ha sabido mantener vivió este arraigo”, desgrana.

Misterio de la redención

Sobre su discurso, Pedro Regojo abordó lo que sin duda es el eje y motivo único de la celebración: la Resurrección de Cristo. “La Semana Santa es el momento cumbre. Jesús muere por nosotros y resucita por nosotros; si no hubiese resucitado nuestra fe sería vana. Es el misterio de la redención”, concluye el emprendedor redondelano.

El 61º pregón de la Semana Santa Zamorana tuvo lugar a última hora de la tarde en el Auditorio de Abanca. Previo pregón de Regojo, otras ilustres personales como Luis Fernando García Martín, Pablo Durán Campos, Vicente Díaz Llamas o la periodista Yanela Clavo fueron sus antecesores antes de la irrupción del COVID.