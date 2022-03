La Reconquista vuelve tres años después para cicatrizar las “heridas” de la hostelería viguesa

El Casco Vello late con fuerza este fin de semana. Metido en una máquina del tiempo, se ha traslado al año 1809 para revivir la gesta histórica de la ciudad olívica: un alzamiento popular expulsó a las tropas de Napoléon y Vigo se convirtió en la primera localidad de Europa que consiguió echar a al ejército francés de una plaza conquistada. Bares, restaurantes y cafeterías del barrio histórico sonríen de oreja a oreja en unas fechas en las que, según subraya el presidente de la Asociación de Hosteleiros e Comerciantes do Casco Vello de Vigo, Juan Figueroa, estos negocios logran animar a lo grande sus datos de facturación. Los últimos coletazos de la sexta ola del COVID-19 y la subida de los precios han provocado que estas fechas supongan agua de mayo para la hostelería, que no ha tenido apenas margen para reforzar plantillas. Y es que la fiesta de la Reconquista supone un empuje a un sector que, todavía con las heridas visibles de la reducción de aforos y horarios y demás restricciones patrocinadas por la pandemia del COVID, ha contenido la respiración debido a la huelga del transporte y los costes disparados de la luz, el combustible y las materias primas. Afortunadamente, ni la cerveza ni los productos frescos han faltado en el centenar de establecimientos participantes desde Elduayen a Cánovas del Castillo; solo el pedido de los vasos reutilizables –desde Euskadi– llegó algo más justo. El propio Figueroa se mostraba ampliamente satisfecho por las sensaciones vividas el sábado y, aún sin poder datos claros, cree que es un regreso total a la situación de 2018 y 2019. Además, se enorgullece del trabajo conjunto para ubicar los 180 puestos de gastronomía, artesanía y actividades en un perímetro que este año ha crecido hacia el mar ante las obras del túnel de la Puerta del Sol. “No ha sido sencillo”, apunta ante la pérdida de la que desde agosto está llamada a ser la gran plaza peatonal de Vigo. El otro factor que sí ha podido condicionar la afluencia es el puente hasta el martes en el que cientos de vigueses no han dudado en aprovechar para viajar. Al mismo tiempo, el perfil “más adulto” se nota más reacio a la hora de volver a las aglomeraciones. Así lo confirma Cristina García, de la tapería A Mina, quien califica la fiesta como “un balón de oxígeno después de un febrero de desastre”. La previsión es que la facturación de esta tarde, gracias a la representación, se asemeje a la de las últimas ediciones, constatando el crecimiento de una fiesta que se ve “más profesionalizada”. En su caso sí que han tenido que ampliar ligeramente los efectivos para hacer frente a un aumento de la demanda en el que también se dejan ver más turistas nacionales. De esta forma, se muestra, al igual que otros compañeros del sector, “bastante emocionada” por esta recuperación. Y aunque el tiempo no acompañó tanto como se deseaba, desde la apertura del mercado en la tarde del viernes el flujo de gente ha sido constante. Los más veteranos de la fiesta no recordaban un ambiente tan festivo en la primera noche, entremezclándose después con los que acudían a locales de Churruca y el Arenal, extendiendo la facturación al ocio nocturno. En el gremio de los hoteles, el efecto es menor. Lo confirma el presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), César Sánchez-Ballesteros. Destaca que, por ahora, la Reconquista no presume del tirón de eventos como O Marisquiño o, claro está, la Navidad, pero asegura que es una fiesta que “tiene posibilidades de seguir creciendo” de la mano de la distinción de interés turístico nacional. Destaca que también juega en su contra la cercanía de la Semana Santa, para la que esperan buenas cifras de ocupación si el tiempo acompaña.

El representante de la patronal propone “seguir con la difusión” de esta cita de época y potenciar la promoción de forma “intensiva a nivel nacional, como se hizo con el alumbrado de Navidad”. El objetivo: lograr que sea mucho más atractiva desde el punto de vista turístico para que vengan a conocer la fiesta y la urbe ciudadanos de fuera. Sí reconoce que su huella en el sector hostelero es “muy interesante” en el Casco Vello y el entorno, como la zona del Náutico y la Alameda. Sí se nota más la Reconquista en los pisos turísticos. Pablo Conde, director de atención al cliente de anfitriona. es, empresa que gestiona más de medio centenar de pisos turísticos en Vigo, señala que, para este fin de semana, la ocupación “está prácticamente al 100%” gracias a la fiesta en honor a la expulsión de las tropas francesas y al Open de pádel, que se disputa en el Ifevi. “Son datos excepcionalmente buenos. Se nota que la gente tiene ganas de Reconquista”, indica antes de señalar que ya tiene el ojo puesto en la Semana Santa, fechas en las que suelen llenar. En resumen, una fiesta para celebrar, curar y enterrar cualquier recuerdo reciente oscuro o mal augurio de cara al año que debe ser, más que nunca, de la recuperación. Los referentes históricos, la fiesta y las ganasa están listas. Ahora solo queda una jornada para echar el resto. “Las guerras son inútiles. Hay que respetar las culturas de los pueblos" Xosé Lois Gutiérrez Pais, expresidente de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo y de la Favec (Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao), es uno de los impulsores de la fiesta de la Reconquista. “Empezamos en el 97. Nos reconforta muchísimo haber llegado hasta aquí, es un momento de una alegría enorme y una satisfacción contar con el reconocimiento de la ciudad”, reconoce. Ya vestido de alcalde Vázquez Varela, destaca que, en la actualidad, un regidor debe ser “honesto y humilde” y “tener capacidad de escuchar”. “Fue un hombre que se enfrentó a una invasión y fue capaz de ponerse al frente de sus ciudadanos”, recuerda. Cree que la Reconquista es un buen momento para pregonar que “las guerras son inútiles”: “Los franceses invadieron Vigo. Es lo que está pasando ahora en otras zonas del mundo. El no a la guerra debe ser constante, así como el respeto a los pueblos: cada uno tiene su cultura, no debe venir nadie de fuera a decirles cómo pensar o vivir”. “Lo importante son siempre las personas: sin Carolos no hay Cachamuiñas” Para Consuelo “Chelo” Domínguez, esta edición será especial puesto que es la primera desde que dio el pregón en la de 2019, un vínculo que asegura que le queda “para toda la vida”. La directora de la planta de GKN en Vigo aún recuerda emocionada y agradecida el discurso ante su familia en un Mar de Vigo lleno. Igual que el capitán Cachamuiña tuvo que liderar a una entente de tropas gallegas apoyadas por los ingleses contra el enemigo exterior; la también directora de producción a nivel continental de la firma británica es consciente de la importancia del trabajo grupal ante situaciones como las vividas estos últimos dos años: “Un buen líder es fundamental, pero sin Carolos no habría Cachamuiñas”. Por eso y aunque haya una distancia temporal de 213 años, reivindica el esfuerzo y compromiso de las personas para salir adelante: “lo vamos a superar”. “Carolo representa ir adelante, a machete, por la ciudad y su gente" Kaixo y la cultura viguesa regresan con fuerza esta Reconquista. El productor y cantante celebra recuperar “algo folclórico para la ciudad y de la ciudad”, y más allá del valor histórico destaca el ambiente de romería popular. Para él estos encuentros “masivos y de buen rollo” con amigos del colegio y turistas comienzan en el Casco Vello pero llegan también a locales nocturnos como el que acaba de estrenar en Santiago de Vigo. Y es que después de dos años de pandemia, la figura del marinero Carolo que derribó con su machete la puerta de las murallas cobra un matiz importante para él. “Me represento en su defensa a ultranza de la ciudad, la gente y su cultura”, reconociendo ese aspecto más punki del mismo, aunque “a veces haya que llevar un par de tiros para que te hagan caso”. De esta forma, la “representación de que como ciudad existimos” va ligado al espíritu batallador y reivindicativo que caracteriza a Vigo. “Las mujeres viguesas son como Aurora: luchadoras, valerosas y guerreras” Para Susana Pérez, presidenta de Empresarias Galicia, la Reconquista es el “momento estrella” de los vigueses. A punto de enfundarse el traje de Aurora, reconoce que su figura “es el icono de todas las mujeres viguesas”, que son “guerreras, valerosas y luchadoras”. “Su papel fue fundamental en la expulsión de los franceses de la villa. Representa la fuerza de las mujeres con su valentía: dejó atrás los miedos y se puso en la primera línea de batalla”, señala. Apunta que esta fiesta, que presume del distintivo de interés turístico nacional, “se coge con muchísimas ganas” después de dos ediciones confinada. “Siento como que nos robaron un poco de lo nuestro. Lo que más me gusta de esta celebración es consumir productos locales y disfrutar de la ciudad y de la gente; cada vez vienen más turistas. Vigo siempre ha demostrado que es una ciudad acogedora”, anota antes de destacar que su hija de 6 años se vestirá para la ocasión por primera vez. “Es de nuestras esencias: juntarse con la panda y brindar por lo que somos" Los recuerdos de Antón de Vicente en la Reconquista están ligados a los reencuentros con toda su panda de amigos y poder sentirse “orgullosos de lo que hemos vivido históricamente y de lo que somos”. El capitán del Coruxo tiene claro que es una de las esencias de la ciudad, por eso confía en poder celebrar con sus tropas una victoria ante los invasores del Compostela esta tarde; aunque su batalla será en el nuevo césped de O Vao. Al igual que el Abad de Valadares, el futbolista es capaz de mantener el orden en su parroquia, ganarse el cariño de su gente y arengar antes de la batalla. Valora positivamente “ser una figura respetada y querida que intenta involucrarse transmitiendo a las personas lo que cree mejor”. Natural de Saiáns, reconoce que el Casco Vello es capaz de transmitir un ambiente festivo de energía, en el que tres años después volverá a hacer un brindis “con todo el mundo” para “celebrar donde vivimos”. “Las comunidades llevamos casi 40 años reconquistando los montes del municipio” Uxío González, el presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo, ve una comparación clara entre las comunidades de montes y la Reconquista: “Llevamos casi 40 años reconquistando los montes de la ciudad, desde que las comunidades de montes nos fuimos haciendo con su propiedad, ordenándolos y retirando especies invasoras, como eucaliptos o acacias. Antes, estaban en un estado de absoluto abandono de la mano de las administraciones públicas, exactamente igual que lucen actualmente las propiedades privadas”. Minutos antes de meterse en el traje del capitán luso Almeida, alude al espíritu de lucha que emanó del pueblo vigués en 1809 para recuperar el terreno quemado por los incendios de 2017 y aprovecha para reclamar, una vez más, el anillo verde, un arma contra el fuego, uno de los enemigos más temidos. Vive de una forma “apasionada” la Reconquista y destaca la labor de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo.