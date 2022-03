La causa por la desaparición y muerte de la viguesa Déborah Fernández-Cervera busca reactivarse judicialmente tras la celebración hace dos semanas de una de las diligencias clave en el procedimiento: la comparecencia, en calidad de investigado, del que fuera su novio Pablo P. S-Ll. El equipo legal que representa a la familia de la joven ha solicitado al Juzgado de Tui la declaración de una decena de nuevos testigos, con la que se busca arrojar luz o desmontar la última de las versiones ofrecidas por la ex pareja de Déborah en sede judicial.

Nueva versión

Pocos detalles han trascendido de esta personación, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo, cuando estaban a punto de cumplirse los 20 años del crimen. Al igual que sus declaraciones previas ante la policía–2002, 2004,2006 y 2010–, Pablo P. negó, según fuentes del caso, haber estado con Déborah el día de su desaparición y, por lo tanto, haber participado en su muerte, reiterando nuevamente su inocencia. En contraposición con los testigos, varios afirman que la joven les indicó que ese día había quedado “con su novio de Argentina”.

Ya no eran pareja

El investigado respondió a preguntas de su abogado así como a la Fiscalía y también a las formuladas por su señoría, no así a las de los letrados de la acusación particular. A este respecto, reiteró que al menos desde el verano anterior ya no tenía una relación sentimental con Déborah, si bien reconoció haber mantenido una conversación con la joven el mismo día de su desaparición, única comunicación que, asegura, mantuvieron desde que pusieron fin a su noviazgo.

Una última llamada

Esta llamada, según obra en el sumario, se produjo a las 14.16 horas del 30 de abril de 2002 y no duró más de 30 segundos. Preguntado sobre el motivo de la misma, no se adentró a afirmar más que no se escuchaba con claridad.

Borrado de datos

Esta batería de pruebas propuestas espera completarse en breves con el informe definitivo del disco duro del ordenador de la joven. Más concretamente, de su borrado. El laboratorio Lazarus Tecnologhy se encuentra desde hace meses revisando el dispositivo y de sus primeras conclusiones se ha podido extraer que el disco duro del ordenador fue “manipulado”, tanto el propio PC como el correo electrónico y la mensajería de Messenger con un borrado de datos y conversaciones que la joven habría mantenido con su entorno.

La firma tecnológica apremió afinar más en este borrado, intentando recuperar los datos que fueron eliminados o incluso determinar la fecha en que se produjo esta alteración.