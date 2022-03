La danza urbana se da cita en la ciudad

La ciudad de Vigo se convertirá mañana en la capital de la danza urbana, puesto que más de 600 bailarines se congregarán en el Auditorio Mar de Vigo. Durante toda la jornada, participantes de cinco años de edad en adelante exhibirán su talento delante de 1.200 personas que ya han reservado su entrada y no se perderán el espectáculo. Asimismo, deberán mostrar sus habilidades delante de unas juezas muy exigentes, puesto que entre el jurado se encontrarán expertas del mundo de la danza como Mónica Peña o Vicky Gómez, bailarina del programa Fama ¡A bailar! y coreógrafa de Operación Triunfo, respectivamente.

Directora y organizadora del Campeonato Gallego de Hip Hop & I Open Nacional Hip Hop celebrado en A Cañiza en el año 2019, Raquel Rodríguez es la persona que está detrás de esta competición que se celebrará mañana y comenta que tras los dos años de pandemia, tenía ganas de "volver a la vida" y muchísimas de volver a ver a niños y adultos bailar, por eso se decidió a organizar "algo grande". Siendo viguesa como es, no tuvo dudas a la hora de escoger el lugar de celebración de "Move it Vigo", e indica que "lo que más me sorprendió fue la respuesta por parte de todas las escuelas de danza que vienen, que no paraban de decirnos que se alegraban muchísimo porque los niños necesitan volver a la vida de antes y bailar".

En este sentido, la organizadora señala que en el evento participarán bailarines procedentes de escuelas de danza de la propia ciudad olívica, de A Coruña, Ferrol y Lugo, pero también habrá competidores de Salamanca, León o Gipuzkoa, entre otros. En la competición se podrán ver todos los estilos que se engloban dentro del Hip Hop y Raquel Rodríguez apunta que "también encontraremos estilos más modernos que fusionan danzas más contemporáneas con el Hip Hop".

Si bien la danza urbana no es algo novedoso, puesto que tiene sus orígenes en Estados Unidos en la década de los 60 y 70, Raquel Rodríguez considera que en los últimos años ha experimentado un "boom" y señala que "cada vez más, los cantantes tiran de bailarines urbanos para sus videoclips y gran parte de la música que se escucha hoy en día está muy vinculada con el rap".

Con prácticamente todas las entradas vendidas, Raquel Rodríguez ya tilda de éxito esta primera edición de "Move it Vigo" , puesto que ha superado todas sus expectativas iniciales. Las personas interesadas en asistir deberán reservar previamente su entrada a través de la web moveitvigo.com.