“En el urbanismo es necesario buscar el punto de encuentro del interés público y privado”

Alfonso Penela ya es Vigués Distinguido. Recibió ayer el galardón. Es el arquitecto que firma actuaciones de calado en la urbe como la nueva Ciudad de la Justicia, la recuperación del Barrio do Cura o la Facultad de Ciencias Económicas e Empresarias de la Universidade de Vigo.

–¿Qué sintió al recibir la noticia del galardón?

–En general estas cosas no me suelen gustar, pero en este caso hubo algo que sí. A lo mejor es muy ambiciosa mi lectura, pero creo que nuestro trabajo ha puesto de acuerdo a muchos actores. Siento que algo en lo que creo que es que existen puntos de encuentro en donde todo el mundo gana. Me siento un poquito en esa situación. He tenido la posibilidad de aportar una pequeña parte de ciudad.

–Si echa la vista hacia atrás, a su infancia y a su juventud. ¿Cómo ve la evolución del urbanismo vigués?

–-El urbanismo es un problema no solo para Vigo, sino para todas las ciudades. Yo a mis alumnos, al empezar el curso, les pregunto si son capaces de decirme una parte de su ciudad que se haya construido después de los sesenta de la que puedan sentirse orgullosos. La respuesta siempre es silencio absoluto. En cuanto sacas de la ecuación al casco histórico y las construcciones anteriores, del resto no son capaces de citar ninguna. En los sesenta Vigo fue la ciudad que creció a mayor velocidad de Europa. Eso estuvo bien y existió aquello que se llamó la pujanza, pero como consecuencia se creció no muy oportunamente. Alguien debería reflexionar que debemos buscar otros mecanismos que nos garanticen una ciudad más oportuna.

–Usted ha sido parte fundamental en muchas obras que identifican el desarrollo de Vigo desde finales de los ochenta, cuando se intentó remodelar, en cierto sentido, la etapa desarrollista. ¿Cómo vivió aquella responsabilidad?

–Yo no he podido intervenir en la ciudad hasta hace muy poco, excepto proyectos puntuales en los que sí he intentado aportar algo de espacio a lo público aunque no fuera una obligación. Siempre intenté que aunque fuese un pequeño edificio aportara algo. Recuerdo que cuando hice el Instituto Camões, pudimos derribar unas construcciones y crear esa plaza que hoy está allí. Aportar espacio.

–Le voy a hacer la pregunta recurrente: ¿Hay alguna obra en Vigo de la que se sienta más satisfecho?

–Como bien dices, es un clásico [ríe]. La obra que intentas que te guste más y por la que más te preocupas es siempre la que estás haciendo. Pones ahí todas las ganas. Es una oportunidad de hacerlo mejor, de aportar algo más. Te obligas a ello, además. De hecho, cuando terminas, casi te echan fuera. Cuando acabo procuro hacerle un buen reportaje fotográfico y no volver más.

–¿Se atreve a mojarse con alguna?

–Me está agradando mucho lo que está pasando con la Ciudad de la Justicia. Más allá de la obra. Me esfuerzo por aportar algo a lo público y también porque el edificio se identifique con el espacio. Hay un sentimiento que también tiene que ver con hacer arquitectura que es el de reencuentro con un “amigo” de gran parte de la ciudad [el Hospital Xeral]. Salvo la gente más joven, el resto nació allí, o murió su padre, o lo operaron… Todo el mundo tiene algún sentimiento vinculado a ese edificio. Después el recuerdo que tiene ese edificio en la imagen de la ciudad. Durante muchos años incluso se sintió orgullo de tener un edificio tan grande. Creo que ese reencuentro ha funcionado. Quizás también ha sido el motivo por el que estemos hablando ahora.

–Con su perspectiva profesional, ¿qué barrios de la ciudad cree que necesitan con más apremio una intervención urbanística?

–No quisiera concretar, pero te contestaré de forma indirecta. Creo que hay que pelear por reconvertir y transformar muchas zonas de la ciudad. La clave es dirigir la energía de la posibilidad de crecer allí donde hay problemas. Normalmente, los Planes Generales de Ordenación Municipal se dedican a crear nuevos “territorios de caza”, nuevas áreas donde construir. La iniciativa privada no va a entrar a construir a zonas sin rentabilidad, claro, pero creando los estímulos suficientes y estableciendo las reglas adecuadas podría transformarse la ciudad.

–Leí en una entrevista suya en la que decía que en Vigo “nunca hubo unos criterios de crear una ciudad deseada”. ¿Considera que ese enfoque ha cambiado?

–Creo que sí. Nunca no es cierto. Hasta los cincuenta sí que hubo voluntad de sentirse orgulloso. Las familias construían sus edificios y les ponían nombre. A partir de los sesenta y setenta ya no. A partir de ahí, construir es otra cosa, un mercadeo. Pero sí hubo un momento en que éramos una ciudad elegante y habitable. Pero aquella manera de crecer sin más trastocó aquella voluntad. Se perdieron los objetivos de la creación del espacio público, se limitaba a lo residual. De un tiempo a esta parte, hay una voluntad manifiesta de revertir aquello. La hay porque la propia gente quiere transformar el lugar donde vive. Se le ha ido ganando espacio al automóvil, pero creo que habría que hacerlo con más coraje y con una perspectiva más global.

–¿Cuáles cree que son los retos a los que se tendrá que enfrentar la ciudad en el futuro cercano?

–Los problemas están más o menos identificados y existen referencias de ciudades que ya van por delante de nosotros y que han marcado el camino. Por lo tanto, las rutas a seguir son claras. El tema es que algunos problemas son muy graves y es necesario que todos concurra en ese proceso. No es algo que pueda hacer solo la iniciativa municipal. Es necesario implicar a la iniciativa privada y a los propios ciudadanos. Es un punto de encuentro del que yo hablo sistemáticamente. Si tú haces un espacio público de calidad, todo lo que hay a su alrededor se va a revalorizar. Si son viviendas de promoción privada, van a tener más valor. Si tienen más valor, se venderán mejor. Los ciudadanos tendrán un espacio público del que disfrutar y los políticos podrán decir que han gestionado bien lo común. Es necesario buscar ese punto donde confluyen todos los intereses. Yo creo que existe. Todo el mundo gana.