La actual secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) anunciaba este miércoles que padece cáncer. La ingeniera gallega se disculpaba de esta forma ante el público de la gala de Vigueses Distinguidos por no poder acudir a recoger la Medalla de Oro de la ciudad que el gobierno local le ha concedido este mismo año por "sacarla del aislamiento ferroviario".

Pardo de Vera agradecía inmensamente "al alcalde, la corporación y a este Concello" el máximo galardón que otorga el ayuntamiento a aquellos que hayan beneficiado o prestigiado el nombre de Vigo.

En una intervención por vídeo de diez minutos en su despacho del Ministerio de Transportes, la número dos de esta cartera anunciaba el motivo de carácter personal por el que no se había podido desplazar a la ciudad al mismo tiempo que lanzaba un mensaje de ánimo "a quienes como yo estáis pasando el terrible bicho del cáncer".

Pardo de Vera apuntaba a que habían sido los médicos, a los que califica de "excelentes profesionales que me demuestran cada día lo que es el servicio a los demás" los que le habían pedido que no se viajara y guardara reposo, asegurando que "se había entregado" a los sanitarios.

Con una profunda ovación del Teatro García Barbón de fondo, se despedía diciendo que "todo pasa y de todo se aprende, muchísimas gracias y mucho ánimo".

Por el momento no han trascendido más detalles de la enfermedad y su estado actual, si bien era notorio que en las últimas semanas había reducido su agenda y exposición pública.

Valores y objetivos comunes con la ciudad

Nacida en Lugo, ingeniera de Canales, Caminos y Puertos por la Universidad de A Coruña y con residencia y despacho en Madrid desde que accedió a una plaza en Adif en 2007; su elección causó cierto revuelo aduciendo su escasa relación con Vigo. Sin embargo, Pardo de Vera tira de parentescos, trabajos, proyectos y valores para identificarse como una viguesa más entre los más distinguidos.

Además de conocer la ciudad y sus problemas a través de su trabajo -del que agradecía a Caballero por sus esfuerzos todos estos años- presumía de tener noticias desde su infancia al ser la residencia de sus tíos o de su primo Gerardo; aunque también destaca la presencia de su padre en las tertulias de la cafetería Goya con Laxeiro, Méndez Ferrín o Carlos Oroza.

"No me siento forastera en Vigo y ahora resulta que me da una medalla" reconocía tímidamente, "aún dudando si merezco este galardón porque no soy especial". La lucense defiende que solamente trabaja en algo que le gusta y en lo que cree; por lo que guardará esta medalla "como oro en paño" -nunca mejor dicho, añadía- y la lucirá con el orgullo que merece.

La ingeniera aprovechaba para citar a sir Isaac Newton recordando que "si he conseguido ver más allá es porque me he erguido sobre los hombros de gigantes", por lo que reivindicaba para todos sus compañeros -de los técnicos a los operarios- esta medalla, ya que "hay mucha gente detrás de cada pequeño logro que ha hecho realidad lo que hace años parecía imposible".

Dentro de sus funciones como número dos del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prometía que tanto ella como todo su equipo iban a "trabajar como si no la hubiésemos recibido para ganárnosla una y otra vez", soñando con descansar algún día a la sombra del olivo de la ciudad y pensar "que en aquellos años tan duros, marcados por pandemias y guerras, erupciones y naufragios, estuvimos a la altura".

A Vigo la califica como una ciudad "extraordinaria, latina y vikinga" al mismo tiempo pero que nos invita a ser mejores sirviendo como "bahía de esperanza, faro y refugio". Recuperando el lema de "fiel, leal, valerosa y siempre benéfica" concedido por la recepción de los heridos en la guerra de Cuba destacaba la acogida ante el éxodo de ucranianos que se repite hoy en Europa: "¿quién no querría ser todas esas cosas?" aseguraba.

Y es que según ella, los vigueses destacan por ser "reivindicativos, con firmeza pero sin soberbia" y suponía todo un honor compartir con esta tierra un ápice de sus valores: "no hacer nada nunca ha sido una opción, ni para mí ni para Vigo" sentenciaba.

Próximas ventajas para Vigo

Entre los retos de futuro del sector asegura que "mejorar los tiempos a Vigo es incuestionable, sostenible y rentable" en su más amplio sentido. Una acepción que extendió a la salida Sur, "imperativa y urgente". También tuvo palabras para el puerto, al que augura éxitos e interés para todo el Estado, el aeropuerto, las autopistas, el Salvamento Marítimo, la vivienda como derecho fundamental y la movilidad sostenible ante la emergencia climática.

En su opinión, la liberalización del sector ferroviario ya en marcha en otros corredores traerá beneficios similares como ya lo hizo en la telefonía o la aviación. Mientras tanto, se congratula de la inauguración del AVE a Galicia o de haber comprobado con su familia el éxito de Vialia - Estación de Vigo, de la cual destacó su espacio dedicado a Julio Verne y sus 20.000 leguas de viaje submarino.

Y es que si bien el escritor francés imaginó la banca personal del capitán Nemo en Rande -sus fondos europeos, ironizaba- al visitar la ciudad una década después, "descubrió lo que todos los gallegos saben: que los secretos y sus verdaderos tesoros son los de sus gentes, sus fiestas y sus paisajes."

Críticas a su nombramiento

La concesión de esta medalla, pese al respaldo de todos los grupos locales a las iniciativas relativas a la ciudad que está desarrollando su equipo, no ha estado exenta de polémica. Partido Popular, Marea de Vigo y Bloque Nacionalista Galego votaban en contra en el pleno de la mañana del miércoles el nombramiento, acusando de "uso partidista" por parte del alcalde en el mismo. La propuesta saldría adelante con los 21 votos de los concejales socialistas.

Si bien la lucense ha ocupado cargos técnicos de gran relevancia bajo gobiernos de distinto color, destacando especialmente la presidencia de Adif, su ascenso a secretaria de Estado el pasado verano ha potenciado un perfil político que en lo que a los proyectos tocantes a Galicia cobra un protagonismo aún mayor dentro del gabinete de Raquel Sánchez Jiménez.

En el último año la ingeniera lucense ha visitado en tres ocasiones la ciudad para constatar tres importantes hitos. En junio hacían públicos los avances del estudio hidrogeológico del trazado del AVE por Cerdedo al cumplirse dos años de su puesta en marcha, confirmando la idoneidad del mismo.

En el mes de diciembre y ante las dudas surgidas en el seno de Adif sobre esta línea, Pardo de Vera se reunía con el alcalde para despejarlas por completo y confirmar que el proyecto seguía adelante.

En el mes de septiembre y en uno de sus primeros actos como secretaria de Estado participaba en la inauguración del nuevo complejo comercial de Vialia; impulsado por Adif durante su presidencia y de colaboración público-privada con el grupo Ceetrus (propietario de Alcampo).

La lucense lo calificó como "una catedral del siglo XXI" y un mes después adjudicaba el estudio informativo de la ansiada salida Sur que convertirá a la estación de Urzáiz en pasante y prolongará el Eje Atlántico hacia Oporto.

Heredera de Elduayen

Durante su discurso de clausura de la gala, Abel Caballero defendió que la ingeniera lucense “entendió nuestra causa justa y nuestros deseos”, impulsando desde la presidencia de Adif y su cargo actual obras clave como la estación de Vialia –inaugurada por ella en septiembre– o el AVE por Cerdedo, adelantando los resultados del estudio hidrogeológico.

También quiso recordar a José Blanco, “otro gran amigo de Vigo”, por completar el túnel a Urzáiz que ahora permite hablar de la Salida Sur que convierta a Vigo en el centro del Eje Atlantico ferroviario a Lisboa.

El cronista de la ciudad, Ceferino de Blas, destacaba que es la segunda vez en la historia que se entrega a una mujer a título individual siendo la primera la triatleta olímpica y médica Susana Rodríguez Gacio en 2021.

Al mismo tiempo, recordaba que FARO DE VIGO nacía en 1853 con el deseo de dotar a la ciudad del mejor ferrocarril posible, cuando para viajar a Ourense eran necesarias 14 horas y para hacerlo a Madrid, un viaje en barca hacia Portugal. Una deuda que quedaría parcialmente saldada el 11 de junio de 1881 y que hoy vuelve a estar de actualidad.

Por último, y como respuesta a las críticas sobre su origen, revindicaba la tradición que la unía con otro ingeniero no nacido en la ciudad y aún así, gran benefactor de la misma: José Elduayen.