Mil tambores de fiesta atronan la Reconquistiña

El estruendo de los tambores podía oírse este jueves a varios metros de las calles del Casco Vello, que literalmente, invadieron. Más de 950 niños procedentes de 15 colegios del área de Vigo se enfundaron los trajes de faena recreando su Reconquistiña particular en la que minivigueses y franceses recordaron aquellos fatídicos tiempos en los que las tropas de Napoleón intentaron conquistar Vigo “a las bravas” y con ese mismo arrojo, los vigueses los expulsaron.

Al dedillo se sabían la historia los alumnos del CEIP de A Doblada que no paraban de repetir aquello de “yo quería ir de vigués pero me tocó francés”, y viceversa. Pero sus caras de emoción no solo era evidentes en un día en el que todo acompañaba. El buen tiempo, una buena organización y la aparición del alcalde, que como es habitual en este tipo de eventos, despertó en los niños y niñas el furor solo comparado con la visita de Iago Aspas. “Vuestra capacidad de entrega es excepcional con estos cánticos de libertad para la ciudad”, vitoreaba Abel Caballero. Iconos aparte, el de hoy fue un día para volver a poner en el mapa olívico un festejo que llevaba tres años sin celebrarse a causa de la pandemia.

Tambor en mano, los más pequeños pusieron toda la carne el asador siguiendo un ritmo coreografiado por los monitores que días antes recorrieron los colegios ensayando canciones y melodías. “Eu teño un canciño, miña nai ten tres, o máis pequeniño, durme nos meus pés” y “tamborrada va y tamborrada viene”. “Nos apetecía mucho después de tanto tiempo, los niños estamos encantados y también porque no hay clase”, destacaban los alumnos del CEIP A Doblada.

Enfrente tenían a sus homólogos del CEIP Chans de Bembrive que, con su miradas curiosas, trataban de identificar por el número de disfraces cuantos franceses contaban entre sus tropas. No obstante, el colegio de Lope de Vega o Maristas de Vigo no se quedaron atrás en esto de prepararse para la Reconquistiña, dado que tenían la responsabilidad de dar el pistoletazo de salida a la gran fiesta del año. “Tienen muchas ganas. Llevan emocionados toda la semana. Lo que más les ha entusiasmado es el acercamiento a los instrumentos. Porque aunque aquí solo hayamos traído tambores y panderetas, en los talleres practicamos con pandeiros, gaitas y muchos más. Se metieron en el papel totalmente. Aprovechamos para retrotraernos en la historia y fuimos contándoles lo que pasó en aquel 28 de marzo de 1809”, señalan Tamara Costas y Sandra López, profesoras del colegio Maristas de Vigo.

Tras la “tamborrada” inicial en el entorno de A Laxe y Plaza de Compostela, el pequeño ejército se dirigió al frente de la Plaza de O Berbés donde les esperaba un piscolabis para reponer fuerzas y un concierto de “Ollo Piollo” con el que acabaron de celebrar la victoria más que merecida.