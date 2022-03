Ocurrió en abril de 2021 pasadas las nueve y media de la noche. Un joven de 22 años tocó el pecho a una mujer de 37 que esperaba por el autobús urbano en una parada de Travesía de Vigo. “Pedí ayuda pero nadie me ayudó”, cuenta la víctima, que trabaja realizando servicios sociales a domicilio y que a raíz de esos hechos, por miedo, dejó de hacer esta labor en horario de noche. La cosa no acabó ahí, porque, igual que esta mujer, el abusador sexual subió seguidamente a un autocar y realizó tocamientos a otras tres viajeras: a dos jóvenes de 24 y 26 años y a una menor de 17, que se dirigió hacia la conductora para avisarle de lo que ocurría. La chófer bloqueó las puertas, paró y poco después llegaba la Policía Local, que detuvo al joven. “Se sentó y se quedó allí como si la cosa no fuera con él; un señor le reprochó lo que había hecho y él seguía allí tranquilo, como si nada; ni nervioso estaba”, recuerdan.

El caso llegó ayer a juicio en el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo. En virtud de un acuerdo entre Fiscalía y defensa, el acusado aceptó cuatro años de cárcel que, por la refundición de condenas, se redujeron a tres años de máximo cumplimiento. Pero no ingresará en ningún centro penitenciario. La ejecución de la pena le fue suspendida condicionado a que no vuelva a delinquir en tres años, a que haga seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad y a que abone 600 euros de indemnización a cada víctima (2.400 en total), así como los gastos del tratamiento psicológico que necesitó una de estas mujeres. Leyes “más duras” A las víctimas, según relataban varias de ellas al finalizar la vista, les hubiese gustado que estuviese “una temporada” en la cárcel. Temen que vuelva a actuar y que los hechos puedan ser incluso más graves que los que cometió aquel día de abril en el bus urbano vigués. “Actuó de forma descarada y hay que tener en cuenta que una de nosotras era menor de edad; fueron tocamientos, pero ya es bastante, te sientes violada igual”, describía una de las jóvenes. “Las leyes deberían ser más duras con delitos de esta naturaleza, porque al final se va de rositas”, reflexionan.